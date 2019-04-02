兩架解放軍戰機周日越過台灣海峽中線，台方緊急出動戰機攔截，雙方對峙十分鐘。事件在台灣引起恐慌，民進黨當局強烈抗議大陸故意「挑釁」。值得注意的是，整件事都是由台灣方面報道，大陸方面則表現低調，大有一副我行我素、任你解說的意味。事實上，台灣人大呼特呼、視為生命線的所謂海峽中線原來根本不存在，完全是台灣臆想出來的！



大陸視台灣為中國領土一部分，台灣海峽是中國的內湖，本來就是自家東西，當然就沒有劃線分界的說法。最有趣的是，台灣以前也不承認有海峽中線一說，當年蔣氏父子同樣孜孜以求中國統一，海峽不可能是分隔彼此的楚河漢界。



要說這條海峽中線，始作俑者是美國人。冷戰期間，美國希望兩岸永遠分割，想當然地劃出了這條海峽中線，並要求兩岸都遵守這條想像中的中線，不得越雷池一步。但在兩岸分治之初，台方空軍實力優於大陸，掌握海峽制空權，並在美國默許下經常越過中線，深入大陸內地偵察「敵情」，有時也散發反共傳單。那時大陸奉行近海防禦戰略，只能用進口自俄國的導彈狙擊越境之台方軍機，曾有多架台方偵察機在大陸境內被擊落。



到了上世紀九十年代，情況出現變化。由於李登輝發表「兩國論」，近海防禦的解放軍漸漸走向深藍，戰機開始雲集中線附近，形成了兩岸實質上的「中線」對峙。隨着兩岸軍力此消彼長，海峽制空權漸漸落到大陸這邊，如今輪到大陸越「線」示威。



「鄉愁是一灣淺淺的海峽，我在這頭，大陸在那頭。」現實之中，淺淺的海峽根本就不是天塹，現代戰機只要一踩油門就可輕易越過中線。而大陸軍機越線挑戰有了第一次，就會有第二次、第三次，相信今後「共機入侵中線」將成為常態，台獨分子買定「驚風散」才好。