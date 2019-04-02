回歸前，港英政府高薪養廉；回歸後，特區政府高薪養蠢、養懶、養廢。前特首曾蔭權爵士為了政治酬庸，不惜以培養政治人才為藉口，在各司各局大灑金錢廣開職位，包括副局長及政治助理。這些「人才」每月薪金動輒十多廿萬元或以上，當局卻從來沒有公開為他們衡工量值，公眾從來不知道花費大量公帑之後，這些人才究竟做過甚麼、對政界有何貢獻，直到早前立法會大會，議員炮轟副局政助吃香喝辣、不務正業，公眾終於可以略窺一二矣。



不說猶自可，一說嚇一跳。議員力數副局政助多宗罪，包括沒有向議員解釋及游說政策、兩者互相推莊塞責、拒絕與業界溝通、只知參加應酬自拍自娛等，其中財經事務及庫務局副局長陳浩濂、政治助理楊寶蓮和發展局政治助理馮英倫均被開名指摘，令人嘆為觀止。



別以為這是反對派逢政府必反的無理指控，相反，鬧得最出力的是建制派。新民黨容海恩代缺席的葉劉淑儀狂炳副局政助冇做嘢、唔同議員溝通；工聯會麥美娟批評他們出席活動只為飲食和影相，而不是為了與業界建立關係；公民黨譚文豪更指，透過副局或政助相約局長商談也不得要領，足足被耍了兩個月。這些高薪厚祿的政治人才到底有沒有做好份工，不言自明。



上樑不正下樑歪，副局政助不務正業，一點也不奇怪。作為政治酬庸的始作俑者，曾蔭權爵士同樣喜歡飲飲食食、與富豪勾勾搭搭，「遺風」至今不衰何足為奇。即使不說這麼遠，林鄭政府的廢官、懶官、蠢官多的是，運房局局長陳帆十問九不知，基建醜聞一浪接一浪也是「看報道才知道」，便是廢官之中的佼佼者；律政司司長鄭若驊更是出了名的大懶蟲，十次立法會會議，幾乎十次都不出席，一門專業就是專心搞僭建、為反中亂港集團謀福祉。上行下效之下，整個政府一塌糊塗，合情合理也。