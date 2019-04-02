已故國學大師季羨林是我尊敬的學者，他自我剖白，在文化大革命的狂飆年代一度迷失自性，以非作是，打從心底裏認同過「四人幫」路線。一代高人尚不能免，等而下之者更不足道，故筆者對群眾智慧從來都存戒心。



文革時期大部分人頭腦發熱的情況，絕不是歷史上獨有例子，不時就會重複出現，近年正是處於這類「天運逆行」之時，筆者以史為鑑，故時刻戒慎戒懼。



二○一四年香港爆發了佔中行動，一下子便湧出了很多個季羨林，他們看不清問題本質，在風風火火的熱潮中淹沒了理智。時任香港大學校長的馬斐森高度讚揚學生的所謂「義舉」，時任中文大學校長沈祖堯更誇獎年輕人是在「為天地立心，為生民立命」。這類學者在本業無疑學有專精，但對世事則懵懂糊塗，根本看不清運動領袖的心性本質，更料不到鼓動非法行為所帶來的嚴重後果。



堪輿師相地要「入土三尺」，智者看事物就得「入木三分」，事實證明，兩位校長大抵比當年的季羨林更不智，他們盲目鼓吹年輕人「違法達義」，養成其惡，不久就要自食其果。馬斐森在校內開會被學生衝擊，嚇得驚魂不定，說當時甚至感到人身安全受威脅，後來對學生運動的態度似乎作了轉變。佔中之後的中文大學也像是放出了天罡地煞星，從此為禍整個中大山頭，學校領導層動輒得咎，沈祖堯離任時更不無狼狽。



剃人頭者固然人亦剃其頭，沒料到鼓勵剃他人頭者，自己頂上的毛髮亦會遭殃，因果循環，當真報應無差。只有種善因才能得善果，可憐不少人心粗眼翳，不懂辨別賢愚，以為自己在結善緣，原來卻在做惡業。



元代中峰禪師曾慨嘆，很多人凡情未滌，正眼未開，顛倒善惡，執假為真。這類人在學界多的是，讀書多，原來不一定能長智慧。