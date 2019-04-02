麻疹疫情有爆發趨勢！日前又新添兩宗確診新症，包括一名在國泰城上班的二十六歲女子，另一名為二十三歲的機場男保安員，老朽草此文時，中招者已經超過三十人，當中十多宗個案來自機場，佔總數近四成，難怪在機場工作的員工無不人人自危，尤其是在國泰航空工作的員工。



近年因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰，是本地機場麻疹疫情的首發疫區，可恨的是，「因航」高層好學唔學，竟沾染上特區冇靈魂政府的麻木無知，麻疹殺到埋身仍然好整以暇，一度禁止員工戴口罩，更令人髮指嘅係，竟然懶理染上麻疹嘅機師不設防周遊列國，防疫意識零蛋，難怪被斥為「助疫為虐」！國泰嘅管理水準及應變措施如此低下，家陣仲為咗拓展市場，連廉航生意都插手，呢下搞到老朽好頭痕，向來搭開嘅廉航由「因航」接手，老朽頓失信心，今後都唔知要幫襯邊間航空公司！



講番麻疹疫情來勢洶洶，家陣明顯已擴散至機場以外！早前食衞局局長陳肇始還老神在在話麻疹疫情不會在社區爆發，話口未完，疫情有持續爆發趨勢，衞生署不得不改口，預料疫情持續，疫苗短缺，機場員工都要抽血檢查吓有冇抗體先好打啊！一針難求，見微知著，特區政府管治無能已經寫在牆上。



至於國泰航空助疫為虐，其工會主席指麻疹在香港爆發近一個月，工會一早去信要求國泰實施防疫應變措施，可惜國泰高層反應緩慢，直至有懷孕員工聲言集體告假才肯「跪低」。更好笑嘅係，國泰連供應口罩都鬧笑話，竟有告示寫明只有病人才可領取，遭員工揶揄極吝嗇，「口罩係用嚟防疫，有病先戴係咩玩法？」



阿哥，呢啲叫奸有奸輸，國泰業績連衰多年，四年半燃油對沖累積虧蝕二百四十多億元，如今一個口罩都斤斤計較，同冇靈魂政府「善財難捨，冤枉甘心」一擔擔！