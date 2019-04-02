本港截至三月底已有三十四人感染麻疹，當中十四人在機場或航空公司工作。機組人員來自世界各地，部分員工未曾接種麻疹疫苗，然而他們會接觸眾多乘客，所以容易成為傳播鏈。



麻疹會透過空氣中的飛沫等傳播，是高傳染性疾病，可以引致多種併發症甚至死亡。今次本港爆發的麻疹，主要是菲律賓流行的B3型病毒，菲律賓今年已向世界衞生組織報告了二萬三千宗麻疹個案，死亡數字高達三百多人。不少香港人聘請菲傭，而本港已經出現一名未足一歲的麻疹感染者，因此政府已聯絡中介公司，提醒外傭來港前接種疫苗。然而，單靠提醒並不足夠，政府應該要求來港菲傭必須預先接種疫苗。



筆者日前在立法會提出急切質詢，要求當局報告麻疹疫情的最新消息，並且適時公布應對措施，確保有足夠疫苗供市民接種，以釋除公眾及訪港旅客的疑慮。



筆者收到市民投訴，指現時麻疹疫苗短缺，市民想接種亦「一針難求」。政府現時進行麻疹血液抗體測試，確認沒抗體才安排打針，避免造成浪費，讓有需要人士能盡快接種疫苗，三類高危人士應優先驗血和接種疫苗：機場員工、外傭、醫護人員。



近年出現反疫苗運動，有家長誤信疫苗弊多於利，沒有為孩子接種疫苗，不但引致小孩缺乏保障，更會令社會更易出現傳染病爆發。麻疹本已在港絕迹，現在重新出現敲響了警鐘。政府應加強宣傳教育，讓家長明白疫苗的重要性，為子女及社會提供「免疫屏障」。



麻疹爆發早在外地發生，如菲律賓、日本出現近年來最嚴重的麻疹擴散，而世界衞生組織今年二月亦曾警告全球麻疹數量急增百分之五十。但港府反應太慢，未有提早採取預防措施以及引入充足疫苗防止疫情，反映危機意識不足。本港應檢討和改善控疫安排，降低疾病肆虐風險。