儘管尚未正式宣布參選二○二○年美國總統選舉，但前副總統拜登在民調中一直領先，被認為是最有機會擊敗特朗普的人選──事實上，拜登曾不止一次說過，自己真的能對特氏「飽以老拳」。只可惜，這場世紀「擂台決戰」尚未正式登場，拜登卻跟特氏一樣，深受性騷擾醜聞困擾，不可謂不諷刺。



內華達州前州議員弗洛雷斯日前指控拜登於二○一四年一個競選活動上親吻其後腦及嗅其頭髮，令她感到「不安、惡心及困惑」，之所以現在挺身而出指證，是因為拜登有可能成為世上最有權力的人，自己不能再保持沉默。有關指控不是出於共和黨對手，而是黨內同志之口，無法不令人浮想聯翩。



政圈流言四起，指弗氏乃民主黨左翼陣營支持者，今次上演「同室操戈」，是要打擊作為溫和派領軍人物的拜登的選情。弗氏在社交媒體強調，自己並未公開表態支持桑德斯出選，更讓人有此地無銀之感。事實上，民主黨內不少人認為，左翼陣營儘管聲勢浩大，但包括新科紐約州女眾議員奧卡西奧-科迪斯等人主催的「綠色新政」，政策主張太過激進，難以吸引中間選民，不少中間派將拜登視為民主黨重奪白宮的希望所在，他被左翼人士視為攔路虎，急欲去之而後快，不足為奇。



撇開政治操作不談，拜登在與女性互動時過分「熱情」，早就不是新聞。網上流傳的片段顯示，拜登對女性從後攬腰、吻頭髮幾乎是「指定動作」，在YouTube等影片分享網站，人們只要輸入「拜登」和「使人發毛」（Creepy）兩個關鍵字，即可看到相關「合輯」。類似的身體接觸，對方不出聲則已，一有女性認為行為越軌，只能陷於被動。這也是為甚麼拜登對弗氏指控的回應，是強調自己沒有做過不恰當的行為，如有誰認為被冒犯，他會「尊重地聆聽」。



桃色醜聞 成絆腳石



在民主黨支持者日益多元化的今天，拜登作為一位白人老政客，本來已有點不合時宜，加上#MeToo運動方興未艾，而今屆民主黨戰場又是「陰盛陽衰」，自然成為眾矢之的。



如果拜登無懼流言，繼續堅持參選，最開心的莫過於特朗普。之前聯邦法院大法官卡瓦諾出席參議院聽證會，民主黨人利用數十年前的性侵指控對卡氏發動圍攻，如今輪到他們自己身中「回力鏢」；民主黨參選人本來打算拿特氏「不尊重女性」大做文章，如今拜登原來也是五十步笑百步，烏鴉如何笑豬太黑？更別提拜登一九九一年在大法官聽證會上，在處理法學系教授希爾投訴遭大法官候選人性騷擾一事上（他當時任參議院司法委員會主席），被指未有盡力讓希爾免受抨擊，這筆舊帳亦勢必被對手翻炒。



一個政客行走江湖數十年，誰也不能擔保自己沒有這樣那樣的污點，即使是已故的老布殊總統，也面臨類似性騷擾指控，只是人走茶涼，死者為大，人們也就不為已甚，偏偏拜登欲更上一層樓，想政敵放過他，簡直異想天開。霍士新聞網一篇評論形容拜登這一「吻」，吻別了白宮寶座，或許言過其實，但他的「桃色醜聞」將成為競選路上一大絆腳石，則殆無異議。