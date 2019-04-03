世界視線：日本政治路向　新年號透玄機

日本沿用三十年的「平成」年號，隨着明仁天皇退位予皇太子德仁，將在本月底畫上句號。日本政府日前公布新年號為「令和」，取自日本古老詩經《萬葉集》的「初春令月，氣淑風和」一句，意指「在初春這個美好的月份，氣息溫和怡人」。這是首次天皇在世時公布新年號，也打破以往引用中國古典改年號的慣例。「令和」年代未開始，外間已感受新的政治氣味。



日本古時深受中國文化影響，採用皇室年號制度，雖然二戰後曾有聲音指皇室失去實權，年號亦易造成混亂，制度應該廢除，純粹應用西曆，但尊重傳統的日本人仍然支持年號制度。而近代是由日本政府決定年號名稱，皇室沒有權力阻撓亦不會提出建議，所以實際上是日本首相安倍晉三與內閣採用了「令和」這名稱。《萬葉集》在日本並非家喻戶曉，受訪日本人很多表示不認識這古典，在新年號公布後二十分鐘，互聯網搜尋「萬葉集」接近七萬次。安倍拒絕透露是誰建議，對比當年公開「平成」年號提議者身份，這次故作神秘立即惹來猜想背後動機。安倍雖然聲稱用意是提倡關愛及培育文化，但外界紛紛估計這是日本政府擺出「去中國化」的姿態。



日本自泡沫經濟爆破後積弱難返，眼看近年中國崛起，自然不是味兒，安倍立志中興國家，多方面都與中國或明或暗較勁，借鏡韓國徹底「去中國化」後發展驚人，難得此際要改換年號，不想再沾中國的光，亦要向世界顯示日本文化源遠流長，博大深厚。如果再從安倍行事作風推敲，「令和」與大和民族，以及爆發戰禍的「昭和」年代都用同一個「和」字，當中關係可圈可點。



解讀新年號有典可查，解構政治家野心則有例可援。安倍將會是日本任期最長的首相，亦是近代軍國主義形象最濃烈的領導人，大肆擴張軍力，解放自衞隊，務求號「令」大「和」民族重新在世界舞台叱咤風雲。日本民眾歡欣興奮迎接新年代，老百姓多希望政府「令」到國家富泰「和」平。究竟在安倍領導下的新年代，日本是以和為貴，或是挑起戰禍，大家拭目以待。



