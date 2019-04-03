神州觀察：豪墓處處顯權貴　綠水青山變墳場

清明臨近之際，內地官媒報道福建省福州長樂、福清、連江等沿海地區，非法毀林佔山偷建豪華墓、「活人墓」的情況氾濫，以致生態遭到嚴重破壞。神州權貴不僅生要圈佔風景名勝建豪宅，即使做鬼也要霸佔綠水青山。



透過官媒公布的航拍圖可見，廣袤的綠色被大批灰色墳墓分割得遍體鱗傷，一座座山體被砍伐得光禿禿，墓地周圍的樹木橫七豎八倒伏在黃土上。更觸目驚心的是，屬於當地一級水源保護區的水庫湖泊，周圍山上、庫中小島都密布墳墓，整個庫區宛如一個超級大陵園。



事件曝光後，當地官方表示高度重視，立即部署開展整治行動，要求對文中提到的活人墓，所在地區要迅速清理，十日內平墳恢復植被。官方的效率雖然值得肯定，但為何之前一直裝聾扮啞，不予理會？其實網上搜索不難發現，三年前官媒就曾報道過上述問題，地點和內容都幾乎一樣，拖至再次曝光才高度重視，是不為也，非不能也。



國家明文規定：任何單位和個人未經批准，不得擅自興建殯葬設施。禁止建立或者恢復宗族墓地，禁止在耕地、林地、城市公園、風景名勝區和文物保護區等地建造墳墓。但事實是，山清水秀的森林公園、風景名勝區往往成為違建修墓的重災區。近些年，內地被爆出存在破壞生態違法佔地豪華墓、活人墓的，不僅是福州一地，海口、重慶、四川、湖北等地也出現過，其中湖北通城縣就曾被揭發有八萬座私建活人墓。



造成墓葬亂象的原因，部分與公墓建設滯後有關，尤其是殯葬行業貪腐成風，狂發死人財，導致各地炒賣活人墓，令墓價瘋狂飛漲，一些農村村民也因此紛紛侵佔山林私建墓穴。但動輒幾百甚至數千平方米的豪華大墓、活人大墓，自然與權貴有關，例如包括廣東省前政協主席朱明國、揭陽前市委書記陳弘平都曾被揭發建豪華活人墓，而各地縣鄉官員以及商人建活人墓的，更是數不勝數。



修建豪華墓地者非富即貴，背後必有腐敗，若不是有官員家族建墓，普通村民又如何會跟風違法侵佔山林？而如此大興土木，民政和國土部門也不可能全不知情，特別是毀林挖山嚴重違反了森林法、環境保護法等規定，但地方政府卻不敢執法，只有一種可能，就是豪華墓或活人墓的主人，是地方官員或有背景的富豪。



顯然，整治違建活人墓亂象，當局或須先對官員亂建墓穴行為一查到底，並對民政、國土以及林業部門失職人員嚴肅追責。另一方面加快農村公墓或骨灰樓堂建設，並加大生態保護宣傳，鼓勵民眾移風易俗，破除歪風陋習。否則，濫建活人墓現象只會愈演愈烈。



