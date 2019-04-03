正論：瘋狂斬人案接案　開門揖盜禍無窮

港府一直對外宣傳香港是文明城市，亦是亞洲最安全的城市，然而這不過是最廉價的笑話。人們見到的是，香港既不文明，更不安全，簡直是罪惡的淵藪。昨日又接連發生當街恐怖斬人案，行兇者的瘋狂，受害者的鮮血，無聲地控訴着這座城市的野蠻。



昨晨八時許，一對夫婦在上水突被三名匪徒持刀伏擊，其中男事主被斬傷手腳，繼而被搶走內有至少三十萬元現金的背囊，匪徒得手後由同黨駕車逃去無蹤，警方接報到場已是望塵莫及。在此之前大約四小時，九龍塘窩打老道亦發生一宗斬人案，兩名男子乘坐的計程車遭兩輛私家車夾擊，三名蒙面的東南亞刀匪強行打開計程車車門，將事主拖出來砍殺，其中一人重傷，現場留下一片血漬，十分恐怖。



兩宗斬人案，第一宗明顯為劫財，第二宗似以尋仇成分居多，共同點是兇徒目標明確，早有計劃及行動路線圖，且下手狠辣。不可不知，類似電影橋段的斬人情節在香港現實中幾乎無日無之，有些案件明顯屬於黑幫內訌，有些則是謀財害命。值得注意的是，近年北區一再發生傷人劫財大案，據說有金融機構幫助地下錢莊走資，聘用水貨客以「螞蟻搬家」手法，偷運大量現鈔來港，再交由專人交接，但行事難免百密一疏，容易為犯罪組織所乘，而由於受害者多有難言之隱，這就增加了破案的難度，亦助長行兇者的氣燄。



不管斬人案的出發點為何，兇徒公然挑戰法紀，這才是最可怕的地方。顯而易見，歲月靜好已淪為集體回憶，香港變得愈來愈恐怖，由一個人人安居樂業的安全福地，墮落為雞犬不寧的妖獸都市、血腥城市。十多年前，曾有黑幫大佬公開挑釁警員「十二點後我話事」，如今莫說黑夜十二點後，哪怕光天白日，市民也失去安全感。



雪上加霜的是，由於港府假仁假義，開門揖盜，南亞假難民近年大肆湧入，不僅成為香港財政上的沉重負擔，更淪為治安大毒瘤，這些假難民膽正命平，好勇鬥狠，為本地黑幫提供了源源不斷的新血，南亞兵團與本地黑幫這兩大犯罪集團狼狽為奸，導致治安迅速惡化。



不要問喪鐘為誰而鳴，喪鐘為你我而鳴；不要問亂刀向誰砍下，亂刀其實可以砍向任何一個人；也不要問你是中國人還是其他族裔，在一個遠離文明的叢林世界裏，在一個和尚打傘、無法無天的地方，沒有任何人、任何種族或膚色可以說自己是安全的，或者說，即使這一秒是安全的，下一秒就可能有無妄之災、血光之禍。



這些年香港彷彿「撞邪」，天災不斷，人禍綿綿，各種瘟疫流行，大多數市民不再敢冀求安居樂事，只求出入平安，不料連這麼卑微的願望都淪為奢望，這是何其的可悲！今後富人出門必須帶上保鏢，窮人也要戴頭盔、披鎧甲才能保命，這又是何其的可怒！請問港府高官，你們口口聲聲的法治、安全、自由到底在哪裏？



