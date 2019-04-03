功夫茶：前一哥掌禁毒委　大毒梟悲末日到

內地掃黑除惡風狂雨驟，打擊毒禍亦係動作頻頻，繼早前聯手澳洲當局破獲近七億元特大冰毒案，國家禁毒委員會尋日又宣布委任香港警隊前一哥曾偉雄出任副主任，務求做到全覆蓋兼零死角。呢一招點將港人擔大旗，端的極具針對性。



根據阿爺官方說法，曾偉雄擔任警務處處長期間，喺打擊有組織犯罪方面顯示出魄力同擔當，有信心佢喺國家禁毒事業作出貢獻，但正如有學者話齋，內地近年已成為全球其中一個最主要嘅供毒中心，而唔少毒品係由香港流入，特別係香港有販毒集團同內地、東南亞有連繫甚至擔任轉銷角色，相信阿爺係想利用曾偉雄擔任一哥期間對販毒集團嘅研究，以港人治港毒，為內地提供情報，畀料加強打擊毒禍。



呢嗱，有迹可尋㗎。內地年前高調開展「掃黑除惡」專項行動，強調「全國一盤棋」並首次將港、澳納入其中，公安部領導更加親自南下深圳，督師粵港澳三方聯合行動；又有公安部官員直截了當咁話，內地毒品問題死灰復燃同香港毒梟密不可分，唔希望香港成為毒販避風港。港產官僚成日話香港要擔當國家嘅「超級聯繫人」，家陣「超級聯繫人」冇份，「超級大拆家」、「超級大毒梟」就有之，問你死未。



歷史往往驚人地相似。當年英國佬侵佔香港，當作向內地傾銷鴉片嘅橋頭堡，開啟近代中國百年苦難屈辱歷史。新中國成立後一度根除毒禍，點知隨住改革開放，蛇蟲鼠蟻一齊走晒入嚟，特別係香港作為自由港，唔單止人流、物流自由流通，連「毒品流」亦係暢通無阻，加上販毒集團獲司法同警隊兩把保護傘撐住，情況更加一發不可收拾。有人就講得啱嘞，任得香港繼續成為「毒港」同「毒品中轉站」禍延內地，莫講話中國人變番做「東亞病夫」，大灣區亦將淪為「大毒區」，盞益咗班害人蟲！



所以話啫，大國要崛起，首先就係掃毒務盡，擒賊擒王，家陣中央連通陸、港、澳，一張天羅地網已經成形，人稱「上海仔」嘅黑幫前坐館泰國大毒梟郭永鴻，肯定有得震冇得瞓。以為着草外國就萬事大吉？咪傻啦！「一帶一路」影響力早就超越東南亞，唔單止意大利話要加入，法國、德國都驚死執輸，上海仔之流就算匿到去天腳底，都一樣畀人刮出嚟嘅咋。



始終都係呢句︰「閻王要人三更死，誰敢留人到五更。」前一哥主掌國家禁毒委嘅最大意義，係話畀大家知國家掃毒進入收網階段，有人末日來臨，係時候諗定後事嘞！



