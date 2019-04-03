大灣區發展規劃綱要發布之後，當然會有官方的宣講會和各種形式的研討會，但對普羅大眾影響最大的是大灣區樓價。



一是港澳樓價。大灣區規劃是透過珠三角地區加快發展，以此來推動港澳發展。所謂大灣區融合，實質是中央政府提供給港澳各種優惠政策及措施。換言之，港澳就是躺着都會受益。



儘管香港會有政治人物和團體反對與珠三角融合，卻只是跳樑小丑，阻不住融合大勢。儘管港府會用各種辣招希望壓抑樓價，可是同時不急於開闢土地建房，房地產市場仍然供求失衡。樓價取決於市場，若供求失衡便難以下跌。而大灣區發展規劃的利好消息傳來，香港經濟相信不會太差。有錢買樓的人便不會少，珠三角繼續大發展，當地流入香港的錢亦不會少。



大灣區發展也會吸引外地資金和人才。就珠三角而言，該區已是全國少有人口增長的地區，香港也會因珠三角發展而吸引海外人才回流和加入，如在廣州、深圳工作而居於香港。近年香港已有近萬名俄語人士來港創業與工作，日本人則集中於深圳。大灣區發展規劃還未切實執行，形勢已十分樂觀。



人多錢多，香港的樓價怎會不升？除非特區政府大手筆迅速地開闢土地建房（明日大嶼是畫餅不可充飢），否則供應與需求兩方面因素都利好樓市，樓價又怎會下降呢？從特區政府的土地政策來看，也是偏向維持樓價高企。澳門經濟弱於香港，對內地及海外的吸引力大大不如香港，珠海發展亦遠遠不及深圳，港珠澳大橋裨益有限，因而樓價只因供應不足才可維持現有水平。



二是珠三角中心城市的樓價。廣州、深圳當然是全國最佳發展城市，增長速度或許比不上貴陽等新興城市，但規模已足夠大。大灣區發展實質是借港澳來取得中央的政策支持。廣深兩市二千多萬人口還在增長，並外溢至佛山、東莞，旁及中山、惠州部分地區。由於軌道公路交通網絡日趨完善，廣深在政府壓抑樓價之下，樓價亦容易外溢至鄰近城市，連帶所及，在廣深核心區的樓價上升便層層地向外擴展，形成一個有六、七千萬人口的大都會區。



廣深兩市以至整個大都會區的經濟潛力還在有餘未盡地實現，下一步是全面的開放與國際化，深圳會更鞏固其國際硬件硅谷地位，廣州則是千年商都。同時，一帶一路建設會帶來更多的外國人才和企業（尤其是初創企業）。這個大都會區的樓價相信可與國際上任何灣區相比，且會超越。



樓價高雖令市民負擔重，卻是都市龐大的資產，支撐着政府財政與社會經濟。