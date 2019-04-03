回歸後相當一段時間，朝廷沒有意識到儘管有《基本法》的規定、儘管香江特首和管治班子皆由中央任命、儘管對他們的政治要求和用人標準已經盡量提高，但香港還是出現了嚴重的管治問題。「一國兩制」下，反對派猖獗，香港朝着危害一國、危害國家主權和安全，削弱中央權威，為外部勢力干預香港、滲透中國，大開方便之門的方向發展。這段時間和狀況下的「一國兩制」，得到了美英和西方的「肯定」、「認可」。



毫無疑問，這樣的香港、這樣的「一國兩制」最符合他們的心水和利益，特別是國際戰略利益。至於這樣的香港在經濟上怎麼衰退，民生上怎麼凋敝，管治上怎麼混亂，政治上怎麼惹禍，他們是不會理睬和「關注」的，然而，朝廷和港人卻不可能在誤區和盲信中太久。北京逐漸意識到香港衰亂的根源，意識到香港「一國兩制」會走樣變形的根源，實乃管治出了大問題，綱紀出了大問題，而撥亂反正之道是推出中央全面管治權。



所謂「君子為國，正其綱紀，治其法度」，中央全面管治權就是「正其綱紀」，嚴格按照憲法和《基本法》辦事就是「治其法度」。這方面的工作，近三、四年正逐步展開。「理有固然」的是，這樣撥亂反正、「君子為國」定被反中亂港集團瘋狂反對、定被外部勢力「攻訐唱衰」，「橫挑鼻子豎挑眼」，製造大量誣衊不實之詞。



最近美英頻頻拋出「報告」，聲稱北京干預香港事務，「一國兩制」自治收窄，言論結社自由倒退，這些彈藥由反對派提供，而他們又通過外夷之口，當其乃是對北京的「當頭棒喝」，警告要「特別重視」云云，否則香港「就大件事」矣。這時有「民主阿婆」之稱的陳方安生正帶着兩名反對派幹將，在華盛頓與「美國國會及行政當局中國委員會成員」會面，再次和美夷唱一個調子，還要求香江府衙對此「作出解釋」。



這個「民主阿婆」正是當年朝廷疏於管治，盲信港英餘孽可以管好香港的「香江老二」，她一貫千方百計要將兩制隔絕一國，地方凌駕中央，獨掌管治權。今日所為，其故可思也。