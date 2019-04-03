桃李不言，下自成蹊。意大利不顧美國阻擋而參與中國一帶一路計劃，會不會出現骨牌效應，引領更多國家倣效？該國有位官員聲稱，另有兩個G7國家也想加入一帶一路，甚至所有歐洲國家都有這種打算。姑不論其所言是否屬實，國際社會愈來愈重視一帶一路，愈來愈多國家參與，這是不爭的事實，可見美國的阻擋無濟於事，只能枉作小人。



過去美國隻手遮天，說一不二，盟友從來不敢違背。然而今時不同往日，近年連英國這個最親密盟友也經常不聽指揮，遑論其他國家。當年英國帶頭加入亞投行，令美國尷尬不已，現在意大利投入一帶一路，美國的不滿更是可想而知，但這又怎樣？畢竟形勢比人強，許多事情不以美國的意志為轉移，正如其動用國家力量打壓華為，結果連歐盟也不賣帳一樣，美國愈是抹黑一帶一路，反而引起更多國家關注，愈是圍堵中國，反而將更多國家推向中國。



這正是得道多助、失道寡助的道理。美國長期橫行霸道，為所欲為，早已備受非議，特朗普上台後奉行「美國優先」，將國際規則棄如敝屣，動不動就退群毀約，更是惹人反感。特別是美國將本身標準當作國際標準，將國內法律當作國際法律，肆意制裁其他國家，甚至隨便拘捕外國公民，簡直令人瞠目結舌。正如有人所說，老美這種理念和行為，將導致美國進入衰落的時代，去美元化、去美債化、去美國化，終將成為世界潮流。



當然，美國絕不會甘心霸權衰落，為了維護世界霸主地位，必然會千方百計遏制中國，也必然會變本加厲破壞一帶一路。正所謂：莫信直中直，須防仁不仁。儘管中國和意大利簽署了合作備忘錄，但並不表示從此進入坦途，相反，在美國的阻撓和破壞以及意大利國內反對聲音之下，中意在一帶一路的合作隨時會有反覆和變卦，中方必須保持清醒認識，做最好的準備，最壞的打算。