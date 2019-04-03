反中亂港集團將港府修訂逃犯引渡條例視為「惡過二十三條立法」，使出渾身解數鼓動市民上街示威，不料場面淒淒慘慘戚戚，自我承認只有一萬二千人參與，警方數字則低及五千多人，與當年反二十三條的五十萬人根本不可同日而語，與佔中的號稱百萬之眾更是天壤之別。示威變示弱，施壓變獻醜，早知如此，何必當初！



反對派的動員能力、組織能力大不如前，那套數十年不變的「靠嚇」策略再也嚇不倒人，從今次公眾冷待遊行可見一斑。事實上，香港早有「逃犯天堂」之臭名，早就該修例堵塞漏洞了，而根據港府有關建議，引渡的門檻相當高，不可能造成濫用的問題，只有心中有鬼的人，才會視之如洪水猛獸。可以說，遊行人數是面鏡子，照出反對派的不得人心，港府官員看到如此冷清的遊行場面後，應該笑出聲來，更堅定了修例的信心。



事實上，修例是正確之舉，雖千萬人吾往矣，何況反對力量潰不成軍。記得佔中期間有國家領導人講過，已經讓步過兩次（指二十三條立法及國民教育），再無下次，因此無論是對佔中、一地兩檢，中方再沒有退讓過，今次也不可能例外。對反對派而言，與其坐等港府修例成功，將自己「送中」或「送終」，不如向銅鑼灣書店店長林榮基學習。林榮基揚言今次可能是他的最後一次參與遊行，在修例之前就要走人了。



不錯，走得快，好世界。既然反對派認定一國兩制已經徹底失敗，中央干預之手愈伸愈長，香港早已不再是他們心目中的理想世界；既然他們覺得西方民主社會是如何的好，洋人又如何的尊重他們、喜歡他們，那還等甚麼，快點移民呀。有頭有面有門路的移民美加澳，其他人可以移民台灣，至不濟，還有太平洋島國瓦魯阿圖等緊你！



對普羅市民來說，牛鬼蛇神開溜，這真是天大好消息，準備紙船蠟燭好好送一程。