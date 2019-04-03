林鄭月娥又有「金句」：「政府願意聽不同意見，但不等於要接納。」她的意思也許是意見有好壞，好的接受，不好的不接受。而且「接納」也可能只是一種態度，並不等於會照單全收，付諸行動。但是如果「不同意見」是「別有用心」的話，以林鄭「好打得」的秉性，必然會表示「不能容忍」，甚至要反唇相譏，「以正視聽」！



言論自由先驅John Milton承認世上意見有好有壞，有真有假，若信仰言論自由，就要讓好壞真假的意見並存，在互相競爭之後，真理必然獲勝。《On Liberty》的作者John S. Mill認為，那些被我們認為謬誤的言論，如果把它扼殺，將來可能沒有以錯易真的機會。把《On Liberty》譯作《群己權界論》的嚴復，在《譯凡例》中有一段話說：「須知言論自由，只是平實地說實話求真理，一不為古人所欺，二不為權勢所屈而已。使真理事實，雖出之讎敵，不可廢也；使理謬事誣，雖於君父，不可從也。」這也有「物相反者相成，見相左者相益」的意思。對於擁有不受節制權力的統治者而言，這樣的道理恐怕是很難聽得進去。



筆者從事新聞傳播及時事評論工作四十多年，很少見到政府高官公開批判新聞媒體，但也有人無法克制，總是有意或無意的月旦新聞媒體，甚至把當下社會價值混淆、是非錯亂、人心澆薄的現象，歸咎於新聞媒體和時論的喧囂，以及對政府的謾罵。此間有權有勢的達官貴人，有時因為抵受不住媒體的肆口逞說，或政客的惡言惡語，便會有「公僕難為」、「官不聊生」的怨嘆。這些「高薪低能」，坐以待「幣」的既得利益者，沒有半點自省或絲毫歉疚，更不要說「從善如流」，興起「不如歸去」之念。



新聞媒體是「第四權」，負責監看社會，秉持「自由而負責」的態度，報道、評論公共政策，發揮輿論監督的作用。當權的人常警告說不要濫用新聞自由，那是因為當新聞報道或評論威脅到他的權力時，他總是千方百計，機關算盡，都要鎮制新聞自由，聰明的權者甚至會胡蘿蔔與棒子交相運用，軟硬兼施，達到操控新聞媒體的目的。其實，即使資訊自由流通的社會，各種意見可以自由進入言論市場，沒有甚麼限制，但是它對權者的決策的影響力薄弱，甚至在很多時候是沒有影響力。如果新聞媒體真的可以發揮「設定議題」的功能，制衡權力、儆惡懲奸，今天香港便不會不斷沉淪！



寫到這裏，想起近代著名報人成舍我當年與汪精衞辯論時講過的一句話：「我能當一輩子的記者，你能當一輩子的行政院長嗎？」頗有自我「療愈」的感覺。