香港競爭力跌跌不休，不僅被新加坡爬頭，連內地城市亦後來居上。「東方之珠」光輝不再，說到底是港產官僚無承擔、不作為，僅中環電子道路收費計劃拖了四十年依然冇影，已可見一斑。



中環塞車問題嚴重，繁忙時間的行車速度只有每小時六公里，真正是行路快過搭車。與此同時，基建建設蝸行牛步，僅中環灣仔繞道便用了近十年時間興建，開通後對紓緩塞車作用輕微。無計可施下，港府又打起道路收費主意，初步擬於美利道、花園道、干諾道中及德輔道中一帶實施電子收費。問題是，收費計劃港英時期已經提出，前後拖了四十年，至今依然只有初步構思圖，收費水平若干、適用車輛及實施時間表全部欠奉，到真正落實，隨時是十年八載後的事，所餘無幾的競爭力早被消耗殆盡。



電子道路收費並非新鮮事，新加坡早在九八年已經實施，台灣也在數年前引入，內地幾乎全國各地都在使用，獨是香港議而不決。究其原因，弱勢政府百事哀，港府既無力擺平各持份者意見，又不敢承擔，惟有一味使出拖字訣。這種前怕狼、後怕虎的思維見於各項施政領域，回歸後由經濟到政治再到民生都毫無寸進，這就是原因。



當然，收取「買路錢」必會增加使用者經濟負擔，對搵食車司機影響尤甚，如果連公共交通工具都要收費，最後又是轉嫁到市民身上。但冇計喎，港產官僚大腦便秘，解決任何問題都是獨沽徵費一味，膠袋要徵費，垃圾要徵費，甚至早前跪低的三隧分流方案，也是以兩隧加價為大前提。其實要解決塞車問題不是無辦法，倣效內地做法，限制單雙數車牌的車輛出行是一途，對購買私家車徵重稅也是一途，但港府以自由市場為名甚麼也不敢做。近十年私家車增長近五成，道路基建卻完全跟不上需求，長此以往，豈止中環塞爆，整個香港都寸步難行。