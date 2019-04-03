《逃犯條例》即將交立法會審議，商人劉鑾雄突然發難，向法庭申請司法覆核，很多人不明就裏，謂條例尚未通過，法庭大多不會受理，認為此舉甚是不智。



但話不是這樣說的，富豪身邊往往有「食客三千」，他們為求表現，各逞其能，或許就會有人建議大劉借司法覆核案製造輿論壓力，逼政府收回新條例或再作修訂。



劉鑾雄涉及前澳門運輸工務司司長歐文龍的貪污案，早已被判罪，如果通過《逃犯條例》，便可能會被引渡到澳門受刑，這是他最大的夢魘。反對派攻擊《逃犯條例》最大的理由，就是新例會使香港人人自危，有錢人尚不能免，何況等而下之者。大劉今番出手，可能就是要為反對派提供彈藥。



可惜，劉鑾雄以及他的顧問團隊計錯數了，今趟發難，效果適得其反。都說嘛，這年頭太多人揚棄了棋盤式思維，不懂走一步算幾步，一味只顧着這邊的棋子往前衝，卻不知那邊的車、馬、炮將會陷於困境，隨時被聚而殲之。



大劉一幫人根本不會掌握政治、社會風潮，有傳聞他還想培養自己的兒子當未來特首，那未免太天真。在反對派煽動之下，香港確有人會對《逃犯條例》有疑慮，但不代表市民會同情劉鑾雄的司法覆核案。因為如今的大氣候是仇富，很多人對富者有莫名的反感，況且劉氏一案在澳門已被判罪，他如此貿貿然赤膊上陣，去反對新條例，反倒會惹起不少市民反感，恐怕就連泛民主派也不敢過分出力挺他。



新條例原本即使有迴旋空間，劉鑾雄如此莽撞地冒頭，政府反而再不能退。因為一旦立場軟化，特區班子肯定會被指是向富豪低頭，官商勾結之說就會被人愈炒愈熱。哪怕港府原先不想硬闖，如今卻只剩一條路，就是必須讓立法會通過新例，否則無法對外交代。大劉和其智囊們，今番是失算了。