美國前副總統拜登不久前被內華達州前州議員弗洛雷斯指控，於二○一四年一個競選活動上親吻其後腦及嗅其頭髮。七十六歲的拜登日前發聲明，堅決否認曾做出不恰當的舉動。事情發生於五年前，照說拜登已逾七十歲，是孔夫子所說的「七十而從心所欲，不逾矩」，意思是說，到了這年紀，順應內心的指令，也不會破壞外在規矩。老朽記得讀過錢鍾書一篇散文，大意是說年紀大的好處，可以恃老賣老，尤其老到了某個年紀，你可以隨意把手搭在女生肩上而不會被視為「色狼」或「性騷擾」。



拜登如今被翻舊帳，看來是有點「心不甘」或「意難平」，是以他在推特發聲明：「在我多年的競選活動和公務中，曾無數次與人握手、擁抱、表達親切、支持和慰問；但我從沒認為自己做過不恰當的行為。」是否恰當，正一見仁見智，老朽亦在職場上，親眼見過不少男高層，當女下屬交代做了甚麼或完成了甚麼，他就忽然機械臂上身，伸出一隻大手掌，搭在女下屬的肩上笑說「做得好」或「高效率喎」！搞到女下屬尷尷尬尬，都唔知點應佢。



如今，拜登雖未正式宣布角逐二○二○年美國總統寶座，不過外界已視他為民主黨的熱門候選人。民調顯示，拜登若參選，其支持度會領先其他已宣布參選的黨內角逐者。家陣佢被弗洛雷斯指控，又被指在二○一五年卡特宣誓就職國防部長時，曾把雙手搭在其妻斯蒂芬妮的香肩上而被批評。不過，斯蒂芬妮等多名曾與拜登共事的女性，均挺身力撐佢係正人君子。可見，拜登的聲明，大有「身正不怕影子斜」的無辜，哀家又沒摟腰摸臀、索吻胸襲，何必小事化大？搭肩，那是表示友好，更是平易近人。拜登的舉止，只證明他人老心不老，絕對有心有力競選總統！若真的選上了，說不定特朗普女兒伊萬卡的玉手會搭在他的肩上說：well done！