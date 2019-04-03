反對派議員多次暴力衝擊議會，多名保安人員已因此受傷。諷刺的是，反對派議員雖經常說支持基層打工仔，但當保安人員因他們的暴力行為而受傷時，就誣衊保安人員「插水」。例如許智峯在三月十八日《國歌條例草案》委員會會議上搗亂，被保安人員抬走時，「議會陣線」毛孟靜即「出口術」，叫保安人員「唔好詐諦跌」。



國歌條例草案委員會屢受阻礙，繼早前公聽會中，三名「香港眾志」成員於發言期間衝向主席台及官員後，民主黨議員許智峯在委員會會議中不斷叫囂，擾亂議會秩序，委員會主席廖長江要求他離開會議室，許智峯在被抬離時與保安人員發生肢體衝突，導致保安人員受傷送院。市民譴責許智峯的暴力行為，並要求他向受傷保安致歉。反對派議員「靠惡靠暴力」的行為浪費議會時間，影響議會形象，令人生厭。



許智峯被抬離現場時，毛孟靜向保安人員大叫：「嗱，唔好詐諦跌呀！」她其後更在社交網站Facebook上洋洋自得，指自己「提提」保安「請勿隨意自行跌倒」。



不少網民就睇唔過眼，批評「毛孟靜心眼好壞」，更指出「多次破壞議會秩序和出言侮辱保安員的毛孟靜早就該被DQ啦！」有網民就獻計減低保安員受傷的可能：「提議立法會購買輪椅運送違規議員離場，以免過程發生意外弄傷保安。」



立法會有一個由各大黨派代表組成的行政管理委員會負責所有立法會的運作事務，包括保安工作。立法會的保安人員也是立法會的僱員，與其他工作人員一樣，應該受到保護和尊重，若受到傷害和侮辱，立法會也須負責。



總而言之，踐踏保安人員的尊嚴，就是踐踏立法會的尊嚴。毛孟靜不應誣保安人員扮跌，為了維護保安人員的尊嚴，毛孟靜應該向被她侮辱人格的保安人員公開道歉。