上個月，新西蘭遭受自開埠以來最嚴重的恐怖襲擊，造成超過五十人傷亡，反映即使身在全球任何一個角落，均有機會面對恐襲的威脅。我們身處的香港多年來被稱為「亞洲最安全城市」，實有賴於各個部門的努力和合作。不過，由於一直相安無事，市民的危機感未必足夠，亦是我們值得關注的地方。



如果是熟悉新西蘭的朋友就會知道，當地向來是和平而治安相對良好的國家，離恐襲的距離應是相當遙遠。故此，當地應對恐襲的措施一直是異常鬆懈。舉例來說，當地管制軍火的法例過時多年，群眾可以輕易從網上訂購槍械配件，使得當局在恐襲後急忙修例。又例如，新西蘭部分國內航班的支線，是完全不需要進行安檢，坐飛機就如坐巴士一樣，提着行李就可登機，情況實在有點「大安旨意」。



至於我們的香港，雖然沒有嚴重的槍械漏洞，機場安檢也達到優良水平，但我們許多的反恐措施卻是相對寬鬆，與周邊城市相比之下則顯得「較不安全」。現時，內地大部分地鐵站已加設安檢裝置，隨身行李要經過透視檢查，攜帶液體亦需確保沒有危險性。除地鐵站外，一些公共設施，例如博物館、劇場及政府大樓等，皆有相關措施保障在內群眾的安全，使不法分子的犯案難度增加。



相反，香港的安檢措施就不太常見。記得兩年前，港鐵發生車廂縱火事件。如果當時有基本的安檢，相信疑犯是無法攜帶易燃液體進站的。當然，若然需要所有港鐵站均設置安檢，就必須在效率上有充分的考慮，不能耽誤乘客過多的時間。不過，根據過往的經驗，當安檢成為一種習慣後，大家亦不會太介懷多花一至兩分鐘。就如在立法會及法院計劃設置安檢時，也曾受到不同人士的反對，但現時以我們所見，也是運作得相當順利。



另外值得一提的是，香港的安全環境應歸功於警隊多年來的付出。除眾所周知的特別任務連，還有機場特警組、反恐特勤隊及鐵路應變部隊等，均是警務處現時主力應對恐襲的部門，理應獲得市民的支持。然而，在往年審批財政預算案的過程中，就有部分議員要求裁減警察部門的資源及裝備，可謂荒謬至極。警務人員每天需冒着生命危險執勤，但就受到某些議員有意無意的批評，形成一種不尊重警察的文化，實在是相當遺憾。沒有警務人員的保護，香港可能會失去現有的安全，故希望社會能對警察有多一分的尊重、多一分的關懷。



最後，香港人必須注意的是，恐襲未必來自外部勢力，也可以來自內部組織。記得數年前，有新興的本土派別公開宣揚「以武抗爭」，但何謂「武」呢？他們沒有太多解釋，但傳言他們會利用極端手段爭取訴求。想到此，不免會產生懼怕，擔心他們的極端行為最終演變成恐襲事件，破壞香港原有的繁榮穩定。就此，我們必須保持高度理性，在維持公共政策討論的自由空間時，慎防社會風氣盲目地走向極端。