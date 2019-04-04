神州觀察：台海本無中間線　認賊作父毀和平

解放軍兩架戰機日前飛越台灣海峽中線，引發台灣當局恐慌，並急忙出動戰機攔截，事後蔡英文及美國方面紛紛抗議大陸的挑釁行為，批評北京欲單方面改變台海現狀，其實根本是賊喊捉賊。近年台美軍事互動頻繁，美國軍艦不時橫過台海，台獨分子更欲以武拒統，搞破壞的正是他們自己，只怕兩岸衝突升級的風險會愈來愈大。



上世紀九十年代台海危機爆發及李登輝拋出「兩國論」之後，據指曾有大陸戰機零星「越線」情況發生。大陸軍機近年頻繁繞台飛行，越過台海中線飛行之事依然屈指可數，像今次這般刻意飛過海峽中線、雙方軍機對峙十分鐘，十分罕見，以致蔡英文強烈呼籲北京「不要挑釁，不要製造事端，不要破壞台海現狀」；而美國國務院及國防部、美國在台協會等機構近日亦連續發聲，批評北京對台濫用武力無助地區穩定，軍事挑釁只會失去台灣民心。



其實最近兩岸情勢升高，美國有不可推卸的責任。七十年來的事實早就證明，自始至終都是美國政府從中作梗，破壞兩岸和平。眾所周知，海峽兩岸都是一國，根本就不存在海峽中線，如今的所謂「中線」其實是美國政府一手炮製出來，目的只為分裂兩岸；而美方訂立《台灣關係法》、《國防授權法》、《台灣旅行法》等法例，藉以維持對台軍售，鼓動台美高官互訪，增加對台軍事協防等目的，都是為台獨打氣。



更可悲的是，台獨分子多年來一直視山姆大叔如救命稻草，心甘情願做美國制華的棋子，尤其自蔡英文上台以來，拒不承認「九二共識」、「一個中國」，並欲增加軍費反擊台灣「一國兩制」新構想，妄圖達到以武拒統這一不切實際的幻想；乃至極力排斥大陸各種惠台政策，非但對台灣每況愈下的經濟民生不聞不問，就連高雄市長赴大陸「拚經濟」也被扣上「賣台」帽子，為民眾謀生計反被罵是「禽獸」，人為阻撓兩岸經貿交流，導致兩岸關係不斷惡化。



可以見到，兩岸近年齟齬不斷，和平統一的希望愈趨渺茫，反之武統之聲日盛。美國不時挑戰「一個中國」底線，說是為台灣謀求更多國際空間，其實只是為更好地打「台灣牌」對付北京，而台灣當局亦全力配合，彼此堪稱默契，簡直是認賊作父；雖然北京一再警告台灣勿挾洋自重，一意孤行，奈何對方根本聽不進去。



有輿論認為，解放軍戰機此次越線飛行不無震懾台獨分子、軍事警告美國之用意。雖說北京從不承認海峽中線之說，但過去因自身實力不夠，想無視其存在亦難做到，如今則不同，隨着兩岸軍事實力此長彼消，以後越線飛行很可能成為常態，兩岸擦槍走火的機會大增。