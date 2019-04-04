功夫茶：移交逃犯有排震　作賊心虛冇得瞓

警匪片經常有呢句台詞︰「唔理你着草去到天涯海角，我都會塔你番去。」聽到呢一句熱血沸騰、拍手歡呼嘅，證明佢係正常人；至於屁滾尿流、一褲都係嘅，唔使問阿貴梗係心裏有鬼，非奸即盜。



立法會尋日就港府修訂《逃犯條例》進行首讀及二讀，新例容許香港同其他冇簽訂長期協議嘅國家及地區，透過個案形式移交逃犯，本來伸張公義，九成九市民舉腳贊成，偏偏班反對派喺度阻頭阻勢，一時話內地司法制度不公，一時話河水犯井水，一時又提規程問題，總之就藉口多多，死拖爛拖，講到尾又係想玩拖延拉布。



有人就講得啱嘞，班政棍之所以出盡吃奶之力反對修例，無非係「作賊心虛、賊喊捉賊」。香港多年來淪為逃犯天堂同庇護所，法例漏洞早就應該堵塞，邊個反對，邊個就等於「同罪犯着埋一條褲」。



好一句「同罪犯着埋一條褲」！打劫殺人強姦犯，點罪大惡極都好，都係害一個人一個家庭，反中亂港分子搞佔中兼夾同台獨、藏獨等勢力合流播獨，害嘅係全香港七百萬市民。班友自己知自己事，第時新例實施，真係分分鐘畀人「塔番上去」，連洗頭艇都慳番。特別係反對派黑金金主、壹淫媒漢奸黎，條友個快勞仲厚過本電話簿，與其練習洗廁所，不如洗定八月十五北上踎監好過。反對派政棍一為神功二為弟子，既係自保更係護主，有咩法子唔上竄下跳，作最後垂死之掙扎吖。



話時話，咪睇香港成日自吹係法治之區，其實大家眼見嘅係，無論係黑幫前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻，抑或係要啪偉哥嘅孱弱獨友黃苔癢，只要着草在外，香港司法一律冇符，更加唔使講漢奸黎大大個戙喺度，到依家仲係毫髮無損。既然港府自己弱雞搞唔掂咯喎，倒不如阿爺親自出馬掃場，幫香港人清除瘀血，當年嘅「大富豪」張子強咪就係人辦嘞！



冇錯嘞，阿爺呢次嚟真，班牛鬼蛇神就算匿到去瓦努阿圖，都咪使旨意有運行。內地「獵狐行動」近年成績斐然，紅色通緝犯陸續從全球各地歸案，連狐狸咁狡猾嘅動物都手到拿來，捉你班甘心為洋主子賣命嘅人形走狗，更加不在話下，「獵狗」行動？小菜一碟喇！



可能有人話，抱山姆大叔粗腿冇事喇啩？話晒咁多年反中亂港仆心仆命，冇功勞都有苦勞。功夫茶話你知，當撈侵商人本色，無寶不落，漢奸走狗隨時淪為佢同北大人講數嘅籌碼，幫手換多十噸八噸大豆訂單，咁就真係畀人賣咗仲要幫人數錢嘞！