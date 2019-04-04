正論：麻疹一發不可收　歷史悲劇或重演

本地麻疹疫情一發難收，一直令人擔心的事情終於發生了，首先是感染者不斷增加，接着醫護人員也被感染，社區大爆發幾乎難以避免，這一切彷彿當年沙士的翻版，簡直令人不寒而慄。



昨日一天之內，本港新增三宗麻疹個案，其中兩宗是機場員工，另一宗是二十七歲的男病人，而他也是較早前已確診麻疹的八月大嬰兒的父親。至此，全港確診感染者共四十三人，當中二十一人與機場有關。最令人震驚的是，一名在瑪嘉烈醫院工作的男放射師前晚確認中招，由於大部分機場患者都送往該醫院診治，而有關放射師曾為後來確診麻疹的機場員工做肺片檢查，幾可肯定因此而感染，事件對前線醫護人員已構成心理壓力，這不僅因為該放射師是第一個「犧牲者」，更因為他曾在病情潛伏期間接觸四十五名病人，有機會形成多米諾骨牌效應。



目前香港面對內外交困的防疫局面，周邊的日本、東南亞地區早已大爆發，其中菲律賓情況最嚴重，考慮到香港是國際航空樞紐，從外地繼續傳入個案難以避免，而本地又有這麼多個案，國泰城失守，醫院又告陷落，港府前段時間的防疫工作可謂完全失敗。港大感染及傳染病中心總監何栢良警告，香港肯定已出現第二輪傳播。



眼前的種種迹象，令人想起○三年沙士。廣東先爆發「怪病」，出現搶購板藍根現象，就在港府袖手旁觀之際，不期然一名患病的廣州醫生到香港求醫，將病毒引入社區，香港淪為國際社會望而生畏的疫埠，當時人人戴着大口罩，路上熟人相遇也只能示之以目，香港最終付出近三百條人命的代價，教訓不可謂不深刻。十六年過去，港府早已好了傷疤忘了痛，今次面對麻疹疫情掉以輕心，更有人聲言香港有七成人有免疫力。其實，三成沒有免疫力的香港人已達二百多萬，這些人都可能成為受害者，誰敢打包票說今次麻疹疫情不會大規模爆發呢？



說起來可悲，這些年香港彷彿交上惡運，瘟疫怪病流行。回歸之初就爆發了全球首例人類感染禽流感，一時間殺雞血流成河，其後禽流感不斷變種，成為揮之不去的風土病。後來又有豬流感、日本腦炎、登革熱、鼠疫等，你方唱罷我登場，沒完沒了，去年本地更爆發全球首例由老鼠傳染人類的戊型肝炎。以前香港是亞洲四小龍、「東方之珠」，如今則以盛產瘟疫出名，叫人情何以堪。



天下之事，以為無足慮，則必有大可慮者。香港由福地變成亂地，由活力之都淪為疫症溫床，說到底就是港府管治無能，高官麻木不仁，無論是地方衞生還是食品安全監管無不是一團糟，防疫更是大唱空城計，由今次麻疹爆發觀之，疫情重鎮的國泰航空以及港府莫不是舉止失措，錯過防疫最佳機會，結果是助疫為虐。黃台之瓜，何堪再摘，香港能度過今次一劫嗎？