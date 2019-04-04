世界視線：特朗普力拚連任　頻頻向軍方賣好

美國總統特朗普日前在社交網站宣布，協助被指控在伊拉克戰爭中犯下罪行的海軍海豹突擊隊成員加拉格爾，將他轉移到較低設防監獄，並從速進行。



加拉格爾被指在伊拉克殺害一名受傷的「伊斯蘭國」（IS）囚犯，並涉嫌開槍射擊平民，目前正囚禁在加州一所高度設防監獄，預計下月底接受審訊。特朗普承認，他插手事件是應共和黨議員的請求，並引用眾議員諾曼的話，指加氏從軍二十年，十五年都在擔任海豹突擊隊成員，還不止一次、兩次，而是八次自願到海外服役，「不能讓他跟強姦犯、孌童癖者關在一起」。



特朗普今次從「公平審訊」的角度，而非質疑案件的具體判決、加氏本人是否罪有應得的角度處理事件，反對者挑不出甚麼毛病的同時，亦讓萬千在海外服役的軍人覺得，自己在外面以身犯險對付恐怖分子，結果卻「吃力不討好」，被人認定是潛在殺人犯（儘管軍事法庭根據證據得出的結論如何，是兩碼子事），是特朗普替他們「平反」。



在一六年大選中，特朗普獲得的軍人票數要比對手希拉妮多，然而特氏入主白宮後，跟軍方的關係並非一帆風順，特別是他經常出言不遜，更是得罪人多，由質疑當年捉拿拉登是受「政黨因素」影響，以致拖慢了進度，到懶理前國防部長馬蒂斯的勸諫，堅持從敍利亞撤軍，再到不斷攻擊已故參議員、越戰英雄麥凱恩，甚至直到人家死後仍不依不饒，夾纏不清。更有甚者，特氏打破以往總統慣例，遲遲沒有親赴前線戰場慰問士兵，直到去年底才匆匆趕到伊拉克進行補鑊，凡此種種，均讓他在軍中的聲望有所下降。



如今特朗普刻意向軍方賣好，很明顯是為明年連任積累資本，除了「營救」加拉格爾，特氏在預算案中大幅增加五角大樓經費至七千五百億美元，以及加強退伍軍人部的服務，希望向軍人傳遞一個訊息：他或許說話不中聽，卻是個「幹實事」的人，特別是關心到最基層士兵的實際需要。至於軍人們是否「收貨」，明年選舉自有分曉。