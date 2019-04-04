內地一些學者一直迷信香港的制度，可是，他們對香港的制度可能不太了解，而是從政治出發，當以前有個別領導人說要在內地造幾個香港，他們便以此為根據，不加分辨地要求把香港的制度移植至內地。



典型的例子是，在今天討論粵港澳大灣區的發展，有人提出讓灣區香港化，而不是把香港、澳門內地化。這樣的說法，明顯地與「一國兩制」相牴觸。



「一國兩制」即使是過渡的體制，也不應是一制吞併另一制，後者的這個過渡便排除了原來有關兩制互動、互相創新的設想，變成了兩制並存只是政治權宜，也忽視了兩制各有長處、互可補短的現實。香港一些人當然高興，因為依這樣的說法，香港可以在本地排除內地，也可以把香港的制度擴展及內地的灣區，制度的地域擴展可帶來香港既得利益的不少好處，例如香港法律、會計、工程等專業服務業。



這位學者所說的灣區香港化着重國際化、法制化、市場化，實質囊括香港的所有制度，便不是以往內地改革開放中參考香港（或外國）個別法規、制度措施，而變成是全盤的香港化，也即是至少在內地的灣區會全盤否定內地一制的制度，要以香港的一制來替代。



這是一個重大的政治主張。相對以往所謂在內地造幾個香港，只是複製香港的經濟成功，也主要是自由貿易港。而灣區香港化不再局限於個別制度、措施，也不考慮引進香港制度措施與內地制度的衝突，而是簡單又粗暴地把內地制度取消，換上香港制度。



這樣否定內地制度、盲目迷信香港制度，可能便不是政治上的權宜做法，而是包含着更深的意識形態因素。



香港的制度屬英國體制，但因為殖民地因素，英國體制的移植並不完全，也相對落後。國際上英國體制以外，還有不少不同的體制，英國體制是否勝於其他體制呢？證諸二次大戰後英國的衰落，英國體制的優越性便備受質疑。香港現時的制度勝於英國嗎？回歸後香港的法制是英國普通法，案例依靠普通法國家，司法制度便包含了很重要的英國因素，普通法並不優勝於歐洲的大陸法，但香港司法對英國普通法案例的依賴，若引用至粵港澳大灣區，便形成英國司法進入內地的一個缺口。灣區香港化若在法律方面不是全盤接受，內地法律、判案與香港乃至英國體制的衝突怎樣解決呢？



制度的移植或倣效是極其複雜的問題，牽涉廣大，也在在觸及政治，包括主權與治權的問題，不是隨口胡說討好便可以。灣區香港化是怎樣的「一國兩制」呢？