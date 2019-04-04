「瘴地風霜早，溫天氣候催。窮冬不見雪，正月已聞雷。震蟄蟲蛇出，驚枯草木開。」



香江府衙決定修訂《逃犯條例》，堵塞法律漏洞，拆掉香江為時甚久的「逃犯天堂」，有如春之驚蟄響雷，震出了心中有鬼、身上有屎的各式「蟲蛇」、牛鬼狐神，驚開了各類毒葉枯草，他們紛紛跳出來誣衊、抹黑、造謠、恐嚇，妄圖阻止修訂《逃犯條例》通過，繼續藏身「天堂」，逃脫法網。



這些心中有鬼、身上有屎的傢伙，以反中亂港集團最是心虛膽顫，有大難臨頭之懼。繼「民主阿婆」陳方安生帶着兩名反對派悍將跑到老美那裏告洋狀，要求山姆大叔出手阻止修訂《逃犯條例》之後，反中亂港集團的頭號漢奸、在老美那裏「最具分量」的李柱銘，又要「率領一個重量級」的團訪美，向對美國行政機關最具影響力的國會入手，提升告洋狀的力度，加大老美干預香港事務的影響，對香江府衙施加更大壓力，逼其「撤回草案」。



陳方安生之行，獲得了美國副總統彭斯接見，反對派興奮萬狀、士氣高漲，覺得很是風光。不過，「民主阿婆」充當漢奸畢竟資歷尚淺，她在老英那裏有名堂，老美那裏不很熟。李漢奸則不同，他在老英、老美那裏通吃多年。回歸前，他是老英的座上賓，刻意培養的回歸後的反中亂港一號人物。回歸後，他又在老美轟炸中國駐南斯拉夫大使館時遞上支持老美的「投名狀」，為老美當漢奸，同時，又和與老美關係親密無間的漢奸黎打得火熱，有些漢奸「功業」和資歷。李漢奸今次出訪，當會「震動」老美朝野，更受歡迎，不在話下，說不定會受到美國總統特朗普的「巧遇」接見，咁，那就漢奸墳頭上冒青煙囉。



毫無疑問，無論是「民主阿婆」還是李漢奸的美國行，都是他們和老美相互勾結、刻意安排，務必要達到一波接一波對港府和北京加大施壓之效果，為老美的對港政策、對華遏制要有所謂「大動作」作出鋪墊，製造輿論。然而，此漢奸之為終究乃亂雲如獸，聚散虛空，隨風去也。