解放軍兩架軍機日前飛越台海「中線」，引起台灣震撼，美日等國也大驚小怪，美國國務院和國防部連發聲明，指北京單方面試圖改變現狀的行動有害，無助地區穩定，也不會贏得台灣民心云云。這就奇了，美國軍艦可以任意穿越台灣海峽，中國軍機反而不能在台海上空飛行，這到底是甚麼邏輯？難道美軍的行動才有助地區穩定？才能贏得中國民心？



美國最近頻頻在台海挑起事端，除了軍艦多番穿越海峽，還將美台外交互動升級，更揚言向台灣出售F16V戰機，極盡挑釁之能事，如果大陸方面對此無動於衷，那才是咄咄怪事。正如台灣網民所說，不是解放軍引來美軍，而是美軍引來解放軍。



大陸官媒警告，若美台挑釁變本加厲，解放軍可能把「台灣島上方空域劃入巡航範圍」，這是虛言恫嚇嗎？如果美台當局真的這樣認為，將是大錯特錯。儘管中國在其他方面經常對美國有所退讓，但在關乎國家核心利益尤其是領土主權的重大原則問題上，北京絕不可能妥協，即使動武也在所不惜。反而美國必須仔細權衡，是否願意為台灣不惜一戰？他們能作出多大犧牲？



明眼人都看得出，美國只是將台灣作為遏制中國大陸的棋子，不管是推出《國防授權法》和《台灣旅行法》，還是向台灣推銷過時軍火，或是為蔡英文「過境外交」提供方便，都是打自己的算盤，為自己的利益，而不可能替台灣賣命。過去李登輝和陳水扁先後提出「兩國論」和「一邊一國論」，都被華府斥為「麻煩製造者」，就是因為美國根本不想捲入台海戰爭。道理很簡單，美國面對小小北韓尚且顧慮重重，一直不敢動武，何況對手是龐然大物的中國，美國沒有必勝把握，豈敢輕舉妄動。



有一就有二，無三不成禮。今後大陸軍機巡航台海上空勢必陸續有來，甚至可能成為常態，而這正是美台不斷玩火引發的後果。