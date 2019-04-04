一九九六年台海危機時，李登輝安慰台灣人說：「別怕，大陸有導彈，我有十八套劇本應付。」二十多年過去了，兩岸實力此消彼長，台灣面對大陸文攻武脅時還有那麼自信嗎？



大陸軍機近日突破台海「中間線」，為台灣投下震撼彈，當蔡英文強調寸土不讓、遇到對方挑釁必第一時間強行驅離時，大陸官方媒體發出新的威脅，強調大陸爭取和平統一台灣並不意味着甚麼事都不幹，必要時會清除台方的軍事據點，或發生戰機擦槍走火事件，甚至將台灣「黎巴嫩化」。別以為這是空言恫嚇，事實是大陸研究對台用武數十年，設計過無數方案，在直接攻打之前還有很多選擇，如今官方傳媒透露的，可能只是錦囊妙計中的幾招。



可以斷言，解放軍軍機飛越台海中線有了第一次，就有第二次，今後將常態化，當台灣出動戰機升空攔截，雙方隨時擦槍走火，有飛機掉下來是大概率的事。另一方面，台軍控制的金門、馬祖等離島離大陸近，距台灣本土遠，甚至澎湖列島都是軟肋，若解放軍想拿下來，估計台灣也守不住，畢竟在現代戰爭條件下，當年的金門保衞戰難以重演。



至於「黎巴嫩化」，指的是第五次巴以戰爭。一九八二年，以色列出兵黎巴嫩，扶植親西方的非伊斯蘭武裝，與伊朗、敍利亞、巴勒斯坦支持的真主黨鬥爭，黎國經過多年內戰後面目全非，曾有「東方巴黎」之稱的首都貝魯特也一蹶不振。因此，「黎巴嫩化」意味着在外力作用下因分裂而失敗的國家，也是從天堂墮入地獄的意味。



如果大陸與台灣進入戰爭臨界狀態，不必直接出兵，只需小打小鬧，以付出福建經濟停滯的代價，足以令台灣陷入長期混亂及內戰，並導致台灣走人走資及經濟崩潰。如此陰乾策略，即使美國想出兵護台也難找藉口。