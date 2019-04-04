立法會財務委員會下周舉行特別會議，審議政府新一份財政預算案。香港大學民意研究計劃一份最新民調顯示，財政預算案評分持續下跌，最新評分為四十二點五分，反對率高達百分之五十二，而滿意率淨值為負三十三個百分點，是二○○三年以來新低。有關調查亦顯示有百分之四十八受訪者不滿政府理財策略，滿意的只有百分之二十二，滿意率淨值為負二十七個百分點，而認為香港財富分配不合理的有六成二人，只有兩成六人認為合理。此外，較早前一份主要官員的民望調查指出，財政司司長陳茂波的民望淨值跌至與「墊司底」的律政司司長鄭若驊相若，陳茂波的民望淨值較預算案發表當日大幅下跌十二個百分比，與鄭若驊的民望淨值同為負二十四個百分比。



上述的民調反映了特區政府充斥庸官、廢官的客觀事實，但是不知愧恥的高官，面對批評常常擺出一副「笑罵由他笑罵，好官我自為之」的姿態，對於民調，他們會說「於我如浮雲而已」！



史上最廢的財政司司長陳茂波，去年發表一八至一九年度財政預算案，原本預計一七至一八年度只會錄得百多億元盈餘，最後埋單計數卻變成一千四百多億元，但是「利民紓困」的「派糖」措施一如舊貫厚此薄彼，分化中產與基層，製造社會矛盾。由於要求「全民派錢」的聲浪高漲，心不甘，情不願，乃以「補漏拾遺」為題，搞了一個「關愛共享」派錢四千元方案，向合資格市民派發四千元現金，但是派錢方案計算複雜，市民難以知道自己是否受惠。由於政府要求領取人士必須作出聲明，申報自己合資格領取，故在市民未清楚自己是否符合領取資格時，隨時有機會觸犯失實聲明的刑事罪行。拖拖拉拉搞到今年初才接受申請，四月截止，而一九至二○年度的預算案都已進入立法會審議階段，「派錢四千元」的申請過程又頻頻「甩轆」，看來再經過冗長審查及行政程序，分分鐘要等到明年新預算案出爐，申請者才可能拿到錢。一個「派錢四千元」方案要跨越三個年度的預算案，可說是官場「顢頇拖沓」、拖泥帶水的極致，而像陳茂波這樣的廢官，以「顢頇昏聵」或「顢頇無能」來形容，也是十分確切的評價。



至於上月發表的新年度預算案，陳茂波繼續炮製「不患寡而患不均，不患貧而患不安」的死局，自然劣評如潮。然而，立法會的不同黨派，政黨利益凌駕市民利益，反對派口號當行，議會抗爭軟弱無力，而建制派甘於做政府「橡皮圖章」，一路走來，始終如一，多麼不受歡迎的預算案都一定會在並非真正民意機構的立法會得到通過。