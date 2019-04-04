千呼萬喚之下，醞釀逾十年的自願醫保計劃終於出台，共有廿五間保險公司提供三十八款產品，平均保費每年約四千港元，較港府當初估算便宜，當局預料價格具競爭力及吸引力，有望減輕公營醫療負擔。但說好了的「高風險池」及「必定承保」要求最終走數，意味高風險人士不能保證受保。



事實上，自願醫保對年輕人吸引力不足，雖然保費平，但後生仔身壯力健，不如長者多病痛，並非最需要醫保的一群，反而長者更需要醫療保障，可惜目前資料顯示，計劃下的產品最高只接受六十四歲人士投保，而且保費不菲，公院是否能如願減輕負擔，仍是未知之數。



另一方面，推出自願醫保是為了將病人從公院分流到私院，但目前部分私院已經飽和，一些熱門手術的排期隨時長達兩星期，緊急情況的病人最後還是要回流公院。有醫生擔心，自願醫保推出後，公院私院將齊齊逼爆，顯然不是杞人憂天。以筆者的經驗為例，港島除南區一間私家醫院外，另外兩家私院門診動輒輪候一、兩小時以上，做手術需要預約手術室，期間又是要等。而九龍某私院的病床雖有約一千張，但掛單醫生多達二、三千人，與醫院熟落的醫生會較易有床，否則又是要輪候。



更須注意的是扣稅問題。當局指出，納稅人為自己及指明親屬投保可作稅務扣除，每個課稅年度每名受保人的最高保費扣除額為八千元。問題是，現已購買了住院保險的市民並無扣稅優惠，若要將現有保單轉移至自願醫保產品，受保人或需重新核保及披露最新健康狀況，有可能被拒絕轉保，這根本不公平。既然港府推出自願醫保無非為了推卸公營醫療責任，扣稅優惠就好應該一視同仁。



說到底，提升公營醫療質素，解決人手荒，才是港府最迫切需要做的事。與其為保險公司𢱑生意，不如徹底改革醫管局。