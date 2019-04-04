泛民主派為反對修訂《逃犯條例》，遣派四人奔赴美國，游說當地國會議員向北京及香港施壓，收回修訂條例。四人分別是李柱銘、李卓人、羅冠聰和麥燕庭，看了名單，我不期然在腦中冒出一句俗語，就是：「癡癡呆呆，坐埋一枱」。四人中，也有在不同領域幹出成績的，論智慧，當然不可能太低。但搞政治是注重思辨與判斷能力，觀乎四人卻盡皆不濟。



本欄早在三年前就斷言泛民走錯路，支持者必將逐漸減少，如今果然如是。泛民把修訂《逃犯條例》吵到猶如天塌下來，卻只動員到約五千個市民參加示威遊行，幾年前可不是這個光景。我之所以能如此肯定，最主要原因就是見到他們的主事者近乎盡皆「癡呆」，由愚人領兵，又哪有打勝仗的可能？



民主黨成員林子健聲稱曾被內地強力部門擄走，但過程疑點重重，李柱銘卻第一時間撲出來力撐對方，如今已證明林是個謊子，你說李漢奸是否徹頭徹尾的愚人？



李卓人涉嫌非法收受金錢利益，事件揭發後，卻辯稱只是「袋住先」，想出這個理由已經夠笨，更甚者，是他既身負一個水洗不清的惡名，就不該參加立法會補選，結果泛民出盡全力，他還是要大敗而回，這不叫自取其辱嗎？



羅冠聰在立法會宣誓儀式上侮辱國家，此舉是自己「捉蟲」，平白讓政府逮着機會，去取消反對派議員的當選資格。一個人硬是要把頭撞向牆上，你真拿他沒法。



最沒邏輯思考能力的，還得數記協前主席麥燕庭。她說上世紀八十年代可以專訪前總理趙紫陽，如今卻很難再訪問中國領導人了，想以此證明中國比從前封閉，卻不知正因為當時中國封閉，總理才想靠香港記者向外傳達資訊，英、美向來號稱開放，試問香港記者又幾曾能專訪兩國元首？一個人出言之前，得先多動腦筋，否則真會貽笑大方。