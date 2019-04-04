內地掃黑除惡，近期出手頻頻，尤其是打擊毒禍，更見犁庭掃穴，絕不手軟。大家有目共睹，早前聯手澳洲當局破獲近七億元特大冰毒案，家陣國家禁毒委員會又宣布委任香港警隊前一哥曾偉雄出任禁毒委副主任，並讚揚他在任期間於打擊犯罪、保護港人安全作出「特殊貢獻」。



掃毒務盡，擒賊擒王，呢個道理係蟻民都知，問題係在上者有冇決心，有冇捨難取易，有冇隻眼開隻眼閉，任由大毒梟逍遙法外！呢，如今中央連通陸、港、澳，一張天羅地網已然成形，人稱「上海仔」嘅黑幫前坐館泰國大毒梟郭永鴻，不知睇到一個罩住佢頭頂嘅大黑影未？咦！怎麼不是保護傘？這一嚇，酒醒寒驚夢，盡是冷汗滴濕床！



作風強硬的曾偉雄，服務警隊期間曾加入毒品調查科，更潛入販毒集團當臥底，最後成功瓦解集團，可謂一身都是膽。曾偉雄感激國家對他的信任，並認為目前國際毒品形勢仍然嚴峻，對世界安全穩定構成嚴重威脅。有人形容該任命「充分體現中國政府和警方厲行禁毒的決心」。曾偉雄會以中國代表團團長身份，前往泰國曼谷參與聯合國會議。



老朽相信曾偉雄接受呢個重要使命，對全面打擊毒品及毒梟必會做到全覆蓋兼零死角。「以港人治港毒，為內地提供情報」，內地公安明顯不希望見到香港成為避毒安全港，否則公安部阿頭早前不會親自南下深圳，督師粵港澳三方聯合行動。



毛澤東說過，「我們在戰略上藐視吃飯：這頓飯我們能夠吃下去。但是具體地吃，卻是一口口地吃的，你不可能把一桌酒席一口吞下去。這叫做各個解決，軍事書上叫做各個擊破。」毒品問題錯綜複雜，還是要「各個擊破」，像「上海仔」罪證確鑿，喪鐘豈能不為他而敲！喪家之犬，有可能永遠賭枱過活嗎？「出得嚟行，預咗要還！」這是作孽者、大奸宄必經的鐵律。