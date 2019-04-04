美國《華盛頓郵報》報道，早前被殺、受僱於該報的沙特阿拉伯異見記者卡舒吉，其子女獲沙特政府資助，包括多幢價值數百萬美元的房屋，以及每月五位數字美元的款項，該報形容這筆「血錢」，是用作換取卡舒吉家屬不再糾纏於父親遇害的真相。



該報道引述沙特官員以及卡舒吉友人指，隨着卡舒吉案幾個月前審結，其兩子兩女合共得到數以千萬美元計賠償，此外，他們均得到位於吉達的房子，據悉卡氏長子薩拉赫希望留在沙特，而其弟妹則居於美國，並打算將獲贈的房產賣掉。



空穴來風，未必無因。儘管沙特官員受訪時矢口否認給予「掩口費」，強調政府一向會對暴力事件及天災受害人作出補償，然而根據報道所指，這筆「補償」是由王儲穆罕默德‧薩勒曼親自拍板定案，而官員亦未對此加以否定，一般「暴力傷亡」竟然驚動國家最高領導層，內情顯然並不單純。



卡舒吉被殺至今超過半年，雖云沙特當局就此案起訴多名官員，但多屬「魚毛蝦仔」，外界盛傳操盤的王儲高級顧問艾基塔尼最後全身而退，目前仍在王儲身邊供職，整場審判連「棄車保帥」都談不上。然而耐人尋味的是，對於父親慘遭橫禍，甚至連屍首也未尋回，卡氏的子女們並未高調表態，如果說長子身在沙特，人在矮簷下投鼠忌器，那麼在「自由土地」美國的其他兄弟姊妹，又為何不發聲？



人們不難從沙特當局的「危機處理」手法當中，覷見美國總統特朗普的影子。他在大選前夕被指親自交代私人律師向有婚外情關係的艷星支付掩口費，特氏初則矢口否認，後來經前私人律師科恩出面力證，繼而改口稱錢是來自私人腰包，與選舉無涉。然而反對派絕不會善罷甘休，目前紐約地方司法當局正就包括特氏掩口費及就職禮帳目等問題展開調查，特氏很可能卸任後仍有「手尾」跟。相較之下，沙特當局給予「掩口費」，除了《華郵》刊登報道興師問罪，基本上波瀾不興，可謂青出於藍勝於藍。



沙特從美國學到的絕不止用掩口費「破財擋災」那麼簡單。有報道指，負責對卡舒吉行刑的「快速行動小組」，部分成員曾於美國受訓。然而這一切都不重要，儘管眾多證據指向沙特最高層，但特朗普已清楚表明立場，王儲幹過甚麼他不關心，最重要是保住逾千億美元軍火合約的「國家利益」，特氏連譴責沙特當局也不情不願，更遑論像對伊朗那樣實行嚴厲制裁。這還不止，特氏最近拍板，批准美國企業前往沙特參與多個核能工程項目，對於外界擔憂沙特將藉此尋求掌握核武器技術，一概置若罔聞。



當然，人們也不應過分苛責特朗普，沙特人權狀況欠佳非自王儲薩勒曼掌權始，該國除了有打壓異議人士傳統，更被指是恐怖主義的支持國──「九一一」恐襲中就有多名策劃者是沙特公民──但美國歷任總統，不管是共和黨的小布殊抑或民主黨的奧巴馬，均很少過問。除了石油利益，山姆大叔還要借重沙特在區內壓制伊朗，他們幹得再離譜，也只能隻眼開隻眼閉。