產評：招標賣樓成風尚　最重要具透明度

政府開徵一手物業空置稅事在必行，發展商為趕在新例實施前清理存貨，但又不想減價促銷，部分單位遂以招標形式銷售。可此方式透明度不足，若應用在一般需求較大的中小型單位，則影響廣泛，隨時令不熟行情的上車用家買貴樓。



過去，發展商以招標形式出售物業，多為豪宅或稀有特色戶，皆因這類物業供應少、客源稀，銀碼一般較大，買家多為投資者或專業人士，對物業市場具有一定認識，有足夠的途徑取得估值參考。而發展商以招標形式發售，亦有利於刺激出價，提高收入。



然而，今年首季情況明顯改變，香港銷售的五千多個新盤單位中，有逾兩成是透過招標形式出售，遠較過往為多，其中更有不少是中小型單位，情況令人關注。事實上，一般新盤的買家多為自住用家或上車客，未必熟識市況，能自行取得估值資訊的渠道有限，加上發展商提供不同的間接優惠，令新盤的實際估值較難掌握，透過招標形式買樓容易高估樓價，變成買貴貨，還容易造成樓價愈搶愈貴的現象。



據最新數字，香港的二手樓價已連升八個星期，期間累漲超過半成，各區私人住宅以至公居屋的破頂成交此起彼落，故新盤價格必會同步上升。因此，如果以一個透明度不足的方式銷售，買家隨時會因為擔心買不到心儀單位，寧願高價入市，變成「羊牯」。



面對各方批評，昨日地產界組織終謀對策，宣布即日起全新非豪宅樓盤，最少有兩成單位須以公開形式發售。至於貨尾單位若需要進行招標，相關文件要提交銷監局，及於樓盤網頁上載，並要列明優惠細節，以提高樓盤銷售透明度，發展商算是從善如流，未等政府出手，主動回應市場。



政府面對樓價高企束手無策，見到新盤招標欠透明度而不早作行動，美其名是讓業界自律，實際上是闊佬懶理，等到市場對透明度不足及不公平的銷售手法，有愈來愈大的不滿聲音時，政府才放聲氣要求業界自律，顯然是未盡所責保障消費者權益。



說到底，政府在施行房屋政策時，必須要顧及對市場的影響，密切監察並作出跟進。就如今次因空置稅等新政策即將出台，政府未有注意到《一手住宅物業銷售條例》容許發展商毋須為招標項目提供價單，造成漏洞，發展商紛紛透過招標銷售新盤，最慘無辜市民隨時要買貴樓。政府官員離地，施政未有深思熟慮，又一鐵證！