世界視線：北約賀七十周年　內憂外患來贈興

北大西洋公約組織在四月四日成立七十周年，在華盛頓有慶祝活動，北約秘書長斯托爾滕貝格在美國國會發表演說，呼籲各成員國團結，放下分歧，應付俄羅斯威脅。美國副總統彭斯則破壞慶典氣氛，藉機批評盟友德國國防經費過低、斥責土耳其向俄國採購武器，同時提出中國威脅論。兩位重量級人物說話內容迥異，針對目標不同，凸顯北約正面臨前所未有的內憂外患。



北約是在一九四九年由歐洲多國與北美國家在華盛頓成立，美國多年來都是龍頭，而成立之初主要是與前蘇聯及華沙公約組織抗衡。隨着蘇聯解體、兩德統一，華沙組織解散，大部分前成員國都加入北約，從前的敵人變成盟友，世界形勢變化迅速，北約內外也出現極大挑戰，近年主要應對恐怖主戰蔓延及俄國軍事擴張威脅。而廿九個成員國亦各自因為利益問題，開始出現貌合神離情況，部分成員國如土耳其更被指親俄，引起組織內部爭議。



北約的內部分裂可以說是從上至下，特朗普上任總統後一改美國擔任世界警察的形象，與盟友由「講心」變「講金」，要求分擔更多共同防衞的軍費，與北約的緊密合作開始出現罅隙，並指北約已經過時。他周二與斯托爾滕貝格會面，再次強調美國承擔不合比例的軍費，盟友應付出更多。北約有設定軍費支出指標，約為每國GDP的百分之二，現時大部分成員國都未能達標。斯氏稍後回應指北約對歐洲和美國均有利，盟友令美國更強大和安全，不應被視為負累。



北約另一個頭痛問題是華府指控俄羅斯違規，兩大國俱決心背棄《中程導彈條約》，各有各擴張軍備及勢力，令歐洲多個國家失去倚賴日久的保護傘，隨時受到核武導彈威脅。北約呼籲俄國重返《中導條約》，相信會被視作耳邊風。美俄、美歐和歐洲內部矛盾，加上中國威脅論，都是北約急切面對而又無力解決的問題，情況就好像聯合國，都是老牌國際聯盟，漸漸失去昔日的光環，變成口水組織，連做超級大國絆腳石的資格都沒有。