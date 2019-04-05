功夫茶：海關掃毒值得讚　關鍵要破保護傘

篤篤篤撐！功夫茶敲鑼打鼓，係要廣告各位讀者，海關又再破獲毒品大案，為民除害，認真可喜可賀也！



海關毒品調查科人員前日喺沙田區一個私人住宅單位，搗破一個懷疑由販毒集團操控、主要供應新界東及九龍東拆家嘅毒品儲存及分銷中心，拘捕一名有黑幫和勝和背景嘅男人，行動中檢獲九十一公斤可卡因，市值超過一億港元，亦係市區歷來檢獲最大宗毒品案件。販毒集團利用私人住宅單位作案，原本以為密密實實，可以掩人耳目，點知瞞唔過海關人員法眼，營運唔夠一個月就被拉人封艇，想出貨都出唔切。呢嗱，呢啲咪《孫子兵法》所講嘅「兵貴神速」囉！



話時話，海關近期表現神勇，上月初喺機場大破鞋底藏毒案，檢獲市值近四百萬港元嘅海洛英後冇耐，之後又五日內三破總值超過四百萬嘅「K仔」同大麻花郵包案，連環出手，箭無虛發，真係要送番面「執法精英，毒犯剋星」嘅錦旗畀關長鄧以海。



講到呢度，大家可能問︰點解好似單單大嘢都係海關建功，班差佬究竟去晒邊？唔通忙於響應一哥號召，參加內部徵文比賽，坐而論道研究如何提升誠信？冇錯，警方最近喺掃毒方面係就係有交功課，但同海關比仲係有段距離。佢哋之前拘捕一名販運千萬冰毒嘅罪犯，結果個犯被法庭重判三十七年，算係近年代表作，但同海關億元可卡因案比，始終係小巫見大巫。



不過唔理點都好，香港地涉毒大案重案頻發，金額愈嚟愈大兼愈嚟愈國際化，係不爭嘅事實，點解以前好似天下太平，依家毒品卻愈掃愈多？無他，大小毒梟們「朝裏有鬼好辦事」，好似和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻咁，有前警司級高層稱兄道弟同流合污拍住上，連嫁女請飲都捧場，自然無往而不利，平時交魚毛蝦仔方便對方交數，直頭警賊一家親。上海仔臨落鑊前得以聞風先遁，流竄海外繼續遙控犯罪活動，足以證明警方同司法兩大保護傘威力無窮。



可惜今時唔同往日，北大人雷厲風行根除毒禍，中央要員除咗南下高調督導打黑，仲親訪東南亞國家，加強合作打擊跨國犯罪活動，前香港警隊一哥近日又獲委國家禁毒委重任，針對邊個唔使多講，警方有阿爺壓力時，毒梟亦有出貨壓力，以往一床錦被遮蓋嘅蛇蟲鼠蟻，自然頻頻現形。



都係毛伯伯講得啱︰掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。家陣國家反毒網愈收愈緊，《逃犯條例》修訂勢在必行，雙龍出海，「上海仔」一類害人蟲肯定有氣冇碇抖，真係飲得杯落！