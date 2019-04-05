正論：亂控罪名自取辱　司法亂象不勝數

香港這些年亂象叢生，禮崩樂壞，其中一大源頭是司法機構帶頭曲法枉法，該告的不告，不該告的亂告，有時連罪名都告錯，以致一再有好人蒙冤難雪，壞人則逍遙法外。就一間學校涉洩露考題而被律政司控告「不誠實取用電腦」罪一案，終審法院昨日判律政司終極敗訴，事件將律政司之懶惰、不專業、胡告亂告暴露無遺，簡直就是國際笑柄。



自從有科舉考試開始，就有收買考官、考題洩密的問題。過去沒有電腦這東西，有司一樣可以判決，本港律政司卻異想天開，將試題洩密這種司空見慣的傳統罪行歸類為所謂「不誠實取用電腦」罪，有關罪名更可以無限擴大，涵蓋包括偷拍裙底、偷拍母乳餵兒等等風馬牛不相及的罪行，說律政司是亂政司、亂告司，一點都不誇張。



終審法院判決律政司敗訴，並不出乎意料，而有關判詞也釐清了有關法律觀點。顧名思義，「不誠實取用電腦」罪是指未經許可使用別人電腦，干犯罪行，通常是針對電腦黑客，而使用自己的電腦與「不誠實取用」無關。尤其是手機應用廣泛，使用自己的手機拍攝與不誠實取用電腦更是兩碼事，莫說法官，就是一般市民也知道有關控罪不妥。正如有立法會議員及大律師批評，律政司一向懶惰，才會將「不誠實取用電腦」罪當成「萬能」，如今是自取其辱，與人無尤，而律政司也表示將重新研究罪名云云。



問題是，今次判決牽連甚廣，目前至少有十三宗罪案被控以同樣罪名，而已判決的相關案件有可能被翻案，如果有人因此逃脫懲罰，那也是拜律政司所賜。人們實在無法理解，堂堂律政司，理應有大批法律專家壓陣，起訴罪名必然斟酌再三，怎麼能兒戲到一條罪名告到底呢？怎麼能被判敗訴之後還不知醜，要上訴至終院，再一次自取其辱呢？



說起律政司的甩漏笑話，簡直三天三夜都說不完。譬如律政司曾控告一批佔旺人士，結果因為未及時提交起訴申請書，差點令全部被告脫罪；又如早前社民連主席吳文遠用三文治襲擊時任特首梁振英一案，律政司莫名其妙地拿一名警員說事，致使吳文遠技術性「脫罪」，法官忍不住批評律政司為遷就特首、為尊者諱的做法不可接受。



當然，說律政司一貫慵懶、永遠糊塗並非事實，而是有時清醒有時醉，時而強硬時而軟。人們已經看到，佔中搞手沒有一個伏法，維護秩序的警員卻紛紛獲刑；政治黑金案被放生，藉口是證據不足，而東方記者被黎智英刑事恐嚇案證據確鑿，律政司卻置若罔聞；更不說「放生黎智英、唔告梁振英」，律政司司長鄭若驊大宅僭建卻自我特赦等等，而在無數司法亂象的背後，不難發現一個鐵打的規律：得益者往往是反對派或權貴，受害的一方則常常是蟻民百姓或正義傳媒。



透過現象看本質，司法機構是不是政治工具，法律面前是不是人人平等，還用問嗎？