神州觀察：警察變身打狗隊　中華文明再蒙羞

都說以暴制暴是警察對付歹徒的執法手段，但內地警察打狗也毫不手軟，有動物保護組織發布一段湖北武漢警員當街打死寵物狗的血腥短片，指武漢為準備今年十月舉辦的「第七屆世界軍人運動會」，在全市頒布「打狗令」，凡流浪狗以及大型家犬一律撲殺。



從短片所見，一名警員手持警棍不斷撲打一隻躺在地上、奄奄一息的德國牧羊犬。狗狗被打死後，警員隨即將狗屍丟上車運走，留下滿地血漬。動保組織形容，本次運動會已成為狗狗的煉獄。武漢各區派出所近期組織打狗隊，殘忍撲殺流浪狗，大型犬隻會先被強行沒收，再遭殘忍地處理掉。雖然引起輿論批評，但當局態度強硬。



內地各地城市近年都有打流浪狗行動，但基本上是城管職責，部分城市的城管也因手段太血腥而備受批評。但警方參與打狗則相當罕見，而為了一個運動會，動用警力全城殺狗，表現出為官者悖逆民意、隨意執法、為所欲為的官僚作風，也是當下內地官場浮躁、官風霸道、官員濫施淫威的縮影。



特別是為了軍人運動會安全而全城殺狗，於情於理都難以接受。眾所周知，任何國家軍隊都有軍犬，與軍人一樣擔負着國家安全職責，甚至軍犬死亡都要舉行葬禮。而電視電影中也經常有狗狗救人事迹，還有專業培訓過的緝毒犬、搜救犬、警犬，這些狗狗為人類作出許多不可磨滅的巨大貢獻。



當然，當地官員對殺狗令也許會有另一個解釋，包括流浪狗傷人、狂犬病疫情、狗糞污染等，但這些理由仍很牽強。狗糞污染在於管理不善，流浪狗存在是因為被主人遺棄，狂犬病多發在於政府防疫出現漏洞，包括疫苗造假。顯然，問題關鍵還是人為的因素居多，但明明是人的問題，卻為何只打狗？為官者不能卸膊予民，更不能以此為由，不顧市民感受，將事件推往極端，對無辜的狗隻大開殺戒，血腥屠殺。當局以行政手段野蠻剝奪狗的生存權和狗主人的養狗權，不但惹眾怒，也令官員低下的文明道德水準暴露無遺，更會給中國的文明形象抹黑。



怎麼說都好，與犬類和諧共處是人類文明社會的基本要求，也是衡量一個國家道德程度的標誌。中國保護犬類的紀錄向來不佳，除了隨意捕殺，食狗肉也頻頻發生，其中廣西玉林每年一度狗肉節更是狗的受難日，背後折射出中華民族的劣根性。



事實上，全球不少發達國家也有流浪狗問題，但基於公眾安全考慮的撲殺狗隻，絕不會有虐殺行為。比如歐洲國家對流浪狗，首先會送入收容中心，逾期無人認領認養後再實行人道毀滅，中國要建設文明社會，不妨從如何善待動物開始。