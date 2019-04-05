「習五點」和「探討一國兩制台灣方案」公布後，台灣的蔡英文政府抓住一切事由和機會反覆表態「堅決反對」，連高雄市長韓國瑜的港澳深廈四地「拚經濟、拉訂單、交朋友」之行也被攻訐為跌入了一國兩制「陷阱」，是為一國兩制「背書」、「賣台」。這個時候，蔡英文正好在南太平洋某邦交國以及在夏威夷出席老美的智庫論壇，「拓展外交空間」，自然更要把一國兩制當主菜來打。



北京一國兩制的構思雖然最早出於上世紀八十年代初中共呼籲兩岸和平統一的「葉九條」，但真正實施是在一九九七年回歸後的香港。事到如今，蔡英文總算可拿實踐了二十一年的香港一國兩制的「失敗」和「惡果」做文章了，當成所謂「個案研究」。她說，香港對台灣而言是很好的個案研究，反映出民主與中國政權、中共體制無法相容。她表示，就像「九二共識」已經變成「一國兩制」，「一國兩制」遲早會變成「一國」，這就是香港正經歷的事。蔡英文呼籲所有台灣政治人物都應避免墮入中國「經濟誘因和其他承諾」的陷阱，她還聲稱會頂住各種壓力抗拒一國兩制。



蔡英文「結合最新形勢」講的這些都是老生常談，事實上，北京方面清楚，她講不講這些話，台灣朝野一貫抗拒一國兩制的基本面也不會變，北京不會因為這些「抗拒」和「反對」而放棄或放鬆用一國兩制「和統台灣」的方針。更重要的是，北京也從台灣三十年實行民主的「個案研究」中看出，香港的「雙普選」如果走到台灣「民主」那一步，那麼「港獨」的滋生、反中亂港集團的猖獗、外部勢力的干預、香港管治的混亂、經濟民生和整個社會的衰敗，將不在今日台灣之下！這些，蔡英文之流也很清楚，看出了北京正在努力撥亂反正，遏制打擊種種離亂叛逆和亂七八糟，對此蔡英文之流很不高興。然而，他們可以以此說事，聲稱「民主與中國政權無法相容」，於是台灣抗拒一國兩制有了大把理由。與此同時，這張民主牌倒也提醒北京，「探索一國兩制台灣方案」，小心有一個比香港大得多的民主陷阱。