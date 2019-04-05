百足之蟲，死而不僵。民主阿婆和李漢奸都已一把年紀，早就風光不再，卻仍不甘寂寞，經常出來拋頭露面。難得洋人並不嫌棄，依然青睞有加，令他們有機會周遊列國，既滿足虛榮心，也填補空虛感。日前民主阿婆剛偕同兩名反對派政客郭榮鏗及莫乃光到美國唱衰香港，下月又準備和郭榮鏗聯袂訪問德國；李漢奸也不執輸，據說將和「袋住先」等人前赴美國，要求洋大人阻止港府修訂《逃犯條例》。



這班舊電池已沒有多少政治能量，無法再像過去那樣呼風喚雨，只有在洋人那裏還有一點剩餘價值，還能回味一下昔日風光，難怪對告洋狀樂此不疲。儘管他們說來說去三幅被，把內地說得暗無天日，把香港說得一無是處，不是一國兩制遭削弱，就是人權自由被打壓，但洋人就是喜歡聽這些東西，明知不符事實也照單全收。君不見，近年美國英國隔三差五發表報告，指摘北京干預香港事務、破壞一國兩制、民主自由倒退等等，全是引用這班洋奴的陳腔濫調，根本不值一哂。



早前內地官媒發文指斥民主阿婆等人「告洋狀」、「挾洋自重」，郭榮鏗聲稱每次聽到這些話只會想起古裝片，覺得好可笑。其實最可笑的不是古裝片，而是這班洋奴食古不化，逢中必反，簡直到了歇斯底里的地步。他們將港府修訂《逃犯條例》形容為「吳三桂破壞一國兩制」，不正是典型的賊喊捉賊嗎？他們甘願充當洋走狗，勾結外部勢力干預中國和香港事務，不是比吳三桂引清兵入關更可恥嗎？須知時移世易，今天的中國已不是過去的中國，不管洋走狗如何上竄下跳，如何挾洋自重，也做不了「現代平西王」。



還是毛澤東說得對，掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。香港之所以淪為「逃犯天堂」，就是因為缺乏一把清理門戶的掃帚，一旦修訂《逃犯條例》完成，所有洋奴漢奸都將淪為惶惶不可終日的喪家之犬。