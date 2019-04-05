今年五月一日開始，日本「平成」年代落幕，「令和」時代揭幕，由於「令和」兩字來源於日本詩歌集《萬葉集》，也是日本有年號以來首次採用出自日本典籍的年號，因此不少人驚呼日本謀求文化「脫中」，連內地官方傳媒也一度認同此說法。然而過了不久，人們又發現「令和」兩字仍然根源於中國文化，日本人想「脫中」真是談何容易。



《萬葉集》是日本於公元四世紀至八世紀的詩歌總集，相當於中國晉朝至唐朝中期，其時日本尚未有自己的文字，因此詩集均由中文寫成。



「令和」兩字源於詩集第五卷的梅花詩：「初春令月，氣淑風和；梅披鏡前之粉，蘭熏珮後之香。」稍有中國古文根基的都知道，此梅花詩也不像詩，倒像駢體文，與中國浩如煙海的詠梅詩相比，格調並不高。說到底，日本人當初是學習中國人做詩，也就是民間大老粗的水平。



另一方面，「令和」兩字在中國古文也並非罕見，譬如以發明地動儀出名的東漢人張衡，不僅是科學家，文章歌賦一樣妙絕，在其《歸田賦》中就有「仲春令月，時和氣清」字眼。所謂天下文章一大抄，誰敢說日本的《萬葉集》就完全是原創呢？



至於日本年號的傳統，更可以追溯至中國漢朝。日本最早年號是公元六百四十五年的「大化改新」，未嘗不是受到武則天皇帝竊取唐朝江山的改朝換代影響。後來李隆基開創開元盛世，其中一個年號叫「天寶」，日本後來亦改年號為「大寶」，未必是巧合那麼簡單。



總而言之，日本文化源於中國文化，日本歷史與中國歷史密切相關，一旦「脫中」，日本文化就淪為無源之水、無根之木。這就難怪，縱然日本自明治維新後就開始「脫亞入歐」的進程，惟直至今日改元，仍然在中華文化中打轉。相比之下，英國「脫歐」雖然過程反覆，但其實簡單得多。