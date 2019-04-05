立法會福利事務委員會日前召開公聽會，每個月靠三千多元長俸過活的六十七歲退休基層公務員黃月嫻女士，向勞福局局長羅致光申訴近年「搵咗十份工無一份有人請」的苦況，後者態度漠然，撂出一句「可以搵勞工處協助就業」。看到這個畫面而不動怒者，非人也！



聽罷羅致光這個「腦殘」廢官的答覆，黃女士不禁淚灑當場。她出席立法會福利事務委員會公聽會，只不過是藉訴說個人自力更生、不斷搵工但遭年齡歧視的實情，希望政府完善長者就業規劃，卻換來羅的冷漠回應，因而悲從中來。如今以執紙皮維生、沒有申請綜援的黃女士，事後接受訪問表示，羅致光的回應令她非常憤怒：「如果勞工處幫到我，我唔使自己去搵（工）啦。」



勞福局局長羅致光收緊長者綜援政策引起爭議，「百二歲未死，六十歲都係中年」成為這位好辯局長的「金句」。六十七歲的黃女士不就是響應羅局長「有手有腳，自力更生」的呼籲，努力搵工嗎？對於職場年齡歧視，羅致光除非瞎了眼睛看不見，否則他不應該叫黃女士去勞工處搵工。人們不禁要問：政府「促進年長人士就業」政策，對職場年齡歧視問題，是否完全無計可施呢？勞工處《僱傭實務指引──消除就業方面的年齡歧視》，原來只是具文，毫無實際作用。



一個人均年收入超過四萬美元的發達地區香港，政府坐擁逾萬億港元財政儲備，外匯存底五千億美元，連「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」都做不到，原因很簡單，《基本法》規定「資本主義制度五十年不變」，歷任特首由董建華至林鄭月娥，歷任財政司司長由曾蔭權到陳茂波，都是奉「大市場，小政府」為施政圭臬，財經政策完全向商界傾斜，謳歌自由經濟和開放市場，社會資源分配嚴重失衡，貧富懸殊冠絕全球，深層次矛盾愈演愈烈。



壽則多辱，老則該死。現任特首林鄭月娥在一五年擔任人口政策督導委員會主席，由她一手炮製的《人口政策──策略與措施》文件，重點只有一個，就是面對人口老化挑戰，必須嚴控政府開支。就是這種「不行仁政」的功能性管治思維，不搞全民退休保障、七十歲才可免資產審查領高齡津貼（生果金）、申請長者生活津貼資產限額十五萬元，再加上提高申請長者綜援門檻，辱老虐老竟然變成政府的長遠政策。



刻薄寡恩的人如羅致光者，負責制訂和執行極右的勞工及福利政策，不是林鄭用人不當，而是凸顯整個特區政府的管治本質：政治專權行政霸道，自由經濟市場主導，中產階級自求多福，老弱病殘自生自滅。