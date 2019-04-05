國之將亡，必有妖孽。現在的香港正是一片妖孽為患的模樣，南亞兵團作亂無日無之；司法不是伸張正義，反而烏龍百出；街頭搶劫、血腥斬人此起彼伏。香港過去的法治之區、安全城市美名不再，有人說香港撞邪，可謂一針見血。



說起南亞兵團，臭名昭著的深水埗通州街橋底南亞村過去曾被揭發有黑幫開壇招收南亞兵，涉事黑幫昨日被判囚三年兩個月，司法看似主持公道，被告罪有應得，但也是同一日，司法被揭出的亂象更加駭人。協和小學教師洩露小一面試試題一案，律政司被法官斥為錯誤理解「不誠實取用電腦」條文，律政司不服上訴，昨日被終院裁定終極敗訴，判詞寫明「不誠實取用電腦罪中的取用一詞……與使用自己設備的情況格格不相入」，律政司卻慣性將此例視為「百搭」，連手機偷拍都當成適用，擺明胡混，怎能不自取其辱。



更荒謬的是，旺暴案早前審結，多名被告被判罪名不成立已令人瞠目結舌，意想不到陪審團退庭商議期間，竟發生聞所未聞的擅帶電子器材進休息室觀看電影及陪審員結婚片段事件，到底這些人是來審案還是來聯誼自娛，令人質疑。在這樣的情況下，司法判決還有何質素可言？



這還不止，本港瘋狂斬人案一浪接一浪，年初有太子道東攔車斬人，早前又有油麻地佳宝超市經理被斬，本月初則有一對夫婦在上水被匪徒持刀伏擊，男事主被斬傷復被搶去巨款；又是同一日，九龍塘窩打老道兩名男子乘坐的士期間遭私家車夾擊，三名蒙面南亞刀匪強行打開的士車門，將事主拖出來砍殺，簡直無法無天。還未論及此前大量涉及南亞兵團充當刀手的暴力案件，港府猶東郭先生上身，對假難民貼錢貼物資，天下間最可笑之事，莫過於此。



香江之敗，由官邪也。香港危機四伏，法治不再，難道港人日後要戴頭盔上街自保？