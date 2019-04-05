香港樓市又再起動，按目前勢頭，大有機會再創新高。港樓起跌從來都有韻律可循，前特首梁振英任內，樓價一度下挫百分之十三，其時很多人以為將要重蹈一九九八年樓市崩潰的覆轍。但筆者不信，本欄在是次調整浪中，或許是最早一個提出「港樓大牛市未完」的人，最重要的原因是，當時租金回報率仍高於銀行存款利率，樓市便沒有向下尋底的動力。事實上，CY卸任後檢點樓價，竟上升了五成。



不過，在下看好樓市的態度，到去年中曾經改變，理由是當時專家們近乎一致看好樓市，當大部分人貪婪的時候，我們就要恐懼。所以，其時筆者決定「轉軚」，認為樓市調整在即，結果樓價到了去年八月開始回落，跌了大約半年。



今年的年初，港樓跌勢似乎未止，很多專家又搬出中美兩國貿易戰、全球利率趨升等理由，認為今趟跌浪已成，最少要下挫三成云云。本欄卻不以為然，在二月一日發表一篇文章，題為「樓價已有支特力」，文中斷言「樓價下跌一成至一成半，調整幅度應已足夠，不要信那些危言聳聽之論」。如今已到四月，上文發表後樓市一直在反彈，早前的最低位，大概就比高峰期下跌了一成左右。



由此可見，樓價何時起，何時跌，何時「轉角」，是有迹象可尋的，大眾以至很多專家經常錯判，是因為他們用錯了量度指標，更加不懂去觀察市場的人心變化。我身邊有很多朋友，有些因太早賣出自住樓宇，成了「無殼蝸牛」而後悔，有些則因沒趕及在有能力負擔時入市而後悔，他們全都是因聽信了專家們的意見而「中伏」的。



專家們長期高估了市民置業的困難程度，認為香港入息中位數跟樓價比例相差，是全球最高。我說過，這是錯的，此地有近半人口居於公營房屋，所以香港的情況跟英、美等地不能相比。