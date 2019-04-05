麻疹疫情惡化已是不爭的事實，每日都有新增感染個案。之不過，特區冇靈魂政府仍然活在夢幻中，繼食衞局局長陳肇始早前老神在在話不會在社區爆發，特首林鄭日前出席立法會質詢環節時稱，衞生署及相關部門處理麻疹工作時有高度警覺，同時反覆調整策略，形容當局已經控制麻疹疫情。實情係麻疹來勢洶洶，今年個案累積達五十宗，機場及國泰城失守。



令人擔憂的是，日前一名在瑪嘉烈醫院工作的男放射師亦「中招」，據悉他在病毒傳染期內曾上班，接觸過四十五名病人，有六人屬一九六七年之後出生、未必有打齊兩針的高危人士。稍可慶幸的是，該名放射師在傳染期內未有到兒科、婦產科及隔離病房等高風險病房工作。



不過，醫管局支援職系員工協會仍然擔心，因為受感染的放射師已做足防護，包括曾接種兩劑疫苗及穿有全套保護裝備，卻依然中招。當然，世上冇百分百安全嘅，傳染病專家話即使打足兩針，保護率亦只有百分之九十七，而且疫苗的免疫力亦可能隨時間而減少。要言之，要「賴嘢」就係會「賴嘢」，無關警覺及幾高防護裝備問題。



港大感染及傳染病中心總監何栢良推測，醫護個案反映本港肯定已出現第二輪傳播。換言之，即係麻疹感染者在社區的私家診所或醫院求醫時，大有可能傳染保護措施不足的醫護人員或是其他病人。是以有市民擔心社區大爆發，甚至是當年沙士的翻版，並非杞人憂天。



香港近年衰運接踵而至，妖為人興，怪病瘟疫特別多。翻開舊帳，回歸不久就爆發全球首例人類感染禽流感，一時間個個聞雞色變，除了「日日都食雞」嘅時任衞生署署長陳馮富珍，咁勇敢抵佢官運亨通，不過也難擋禽流感不斷變種，成為本港揮之不去的風土病。如今高官中不見「勇者」卻多見「盲毛」，吾人只能自求多福，勤洗手，戴口罩，少出街，多祈福，求避過此劫！