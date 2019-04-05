政府去年推出「關愛共享計劃」補漏拾遺，年滿十八歲的本港居民，而沒有受惠於去年財政預算案綜援、長生津、生果金或傷殘津貼的「雙糧」及差餉或薪俸稅寬減，可申領四千元。惟在執行上備受批評，手續繁複且行政混亂，派錢變擾民。



按照計劃安排，當局會在收到申請表後十個工作天內，以流動電話短訊或郵寄方式發出申請確認通知。但本人所屬政黨多個議員辦事處近日收到不少市民反映，未能在上述期限內收到確認通知，即使議員親自撥打查詢熱線，亦無法得知具體情況，甚或無人接聽。



計劃申請日期將於本月三十日截止，市民十分憂慮自己的申請表是否寄失。大家毋須擔心，為了釋除市民疑慮，本人與所屬政黨議員約見財經事務及庫務局局長劉怡翔及職津辦等官員，反映市民訴求，包括仍未收到確認通知、是否需要重複申請，以及何時收到款項等。



當局表示，目前已經收到約二百四十萬個申請個案，當中一百四十多萬個已發出短訊確認通知，其餘約一百萬個申請仍未處理，預計會在四月底前完成處理。當局亦預計四月內仍會收到新增三十萬至五十萬個申請，相信約在五月第三個星期時會完成所有相關工作。政府將在本月之內向在二月份呈交申請的市民發放四千元。



此外，當局明確表示會寬鬆處理申請期限，在四月底，已經提出申請但仍須補交資料等手續人士，可以繼續進行相關手續，而倘若已經呈交表格，但在五月第三周仍未收到確認通知，則可以再呈交申請，當局會受理有關補交表格。



政府已承諾會倍加人手，以加快發放確認通知的工作效率，並會改善查詢熱線的服務。同時，未來將會透過新聞稿或公開場合，發放相關計劃的最新進度和具體時間表等資訊。