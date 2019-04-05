內地近期陷入「多事之春」，各類重大事故此起彼伏。短短十餘天，江蘇響水、泰興、昆山，山東招遠、青州，安徽馬鞍山等地，頻發化工企業爆炸事故，尤其是響水大爆炸，已造成七十多人死亡，六百多人受傷。此外，湖南重大車禍，二十六人死亡；四川木里縣森林火災，二十七名消防員和三名地方撲火隊員死亡。



就跟十幾年前的煤礦礦難一樣，這些年化工企業成為安全事故的頭號重災區。二○一五年天津港大爆炸，死亡一百七十三人；去年泉州又發生嚴重洩漏事故。每次事故後，政府都千篇一律宣稱專項整頓、全面排查，但如今集中爆發的事故，無異於赤裸裸打臉。響水之前已發生過多起事故，多年來市民舉報不斷，但官方只是表面上罰款了事。為了「帶血的GDP」，官商勾結，蛇鼠一窩，漠視民生，終釀成今次慘劇。



人禍已令人憤怒，之後的「次生人禍」更令人心寒。響水事故後，政府封鎖消息，隱瞞真相，高壓維穩，禁止百姓發聲，嚴控記者採訪，抓捕環保志願者，對市民缺乏必要的污染防護。而木里森林山火本非特別重大，卻令二十七名消防員和三名地方撲火隊員喪生，國人在震驚之餘，更多的是質疑。



內地在災難事故之後的慣用套路是開足宣傳機器的馬力，將壞事變為好事。領導批示──以示關心，搶險救災──英雄無悔，捐款獻血──大愛無疆，好一曲正氣歌和主旋律。唯獨不許追問真相，不許質疑黑幕。一次次對真相的掩蓋，都為下一次危險和悲劇的發生埋下了伏筆。



就像木里火災，官方大肆宣傳消防員的英勇，但民眾不禁要問：造成如此重大傷亡的原因是甚麼？難道是缺乏必要的訓練和器材？還是應急機制不力？如果是特別嚴重的危急情況，是否做了科學評估？為何不早點安排消防員撤離？畢竟森林損失再大，還可以補救，而三十條鮮活的生命，大多數是「九○後」、「○○後」的獨子，對這些家庭造成的傷害，實在是聞者落淚。



多年來，內地的意識形態說教，鼓吹集體利益高於一切，號召為了國家不惜犧牲一切，毫不利己專門利人，宣揚的都是雷鋒、賴寧、歐陽海一類的典型，唯獨缺乏對生命至上的尊重。消防員也是人，沒有任何人有權利要求他們做無謂的犧牲。一九八七年大興安嶺大火後，輿論還有大量調查報道和反思；如今卻一律只能閉口噤聲。香港人每每覺得內地民眾被洗腦，其實洗腦哪有那麼容易，民智已開，官方僵化的宣傳套路，愈來愈招致民間反感。



木里山火後，上海某銀行罔顧公序良俗，居然拿逝者作推廣信用卡的廣告，成為眾矢之的。官方也批評這種吃「人血饅頭」的做法。但是，另一方面，官方不深究原因與不足，一味宣揚英雄主義、犧牲精神，把死者當作意識形態灌輸工具，不也是消費逝者、販賣「人血饅頭」嗎？對於這類悲劇，最重要的應該是痛定思痛的反思，避免悲劇重演，而絕不是一味褒揚來掩蓋失誤，乃至引導人們去做下一次的犧牲品。