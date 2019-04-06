世界視線：通俄醜聞續發酵　司法部長被圍插

獨立檢察官米勒的通俄調查報告出爐，根據司法部長巴爾發布的摘要，總統特朗普及其團隊在一六年大選中並沒有勾結俄羅斯，司法部亦拒絕就妨礙司法公正的指控進行起訴，惟民主黨並未認輸，有國會議員指摘巴爾作為特朗普委任的官員，有協助老闆「洗白」之嫌，並要求盡快公開整份報告以釋公眾疑慮。



由於米勒在任職聯邦調查局期間表現卓越，在共和、民主兩黨中間享有很高聲譽，加上調查期間成功起訴多名總統親信，更讓反對黨將推倒特氏的希望寄託在米勒身上，如果直接承認報告結論，特氏及其團隊沒有通俄，不僅落差太大難以轉彎，也顯得一直以來緊咬特氏不放乃出於黨派之私，要繼續攻擊而又不顯得太「輸打贏要」，巴爾無疑是最佳的靶子。



單是司法部長是總統「自己人」這一點，並不足以取信於人。民主黨人質疑，巴爾在上任前曾表示，米勒調查特朗普妨礙司法公正本身，是把手伸得過長，認為巴爾本來就對報告有偏見；更有甚者，有報道引述米勒調查組的成員表示，整份報告遠比巴爾的摘要對特朗普更具「破壞性」，而米勒報告本身也有結論部分，巴爾偏偏另闢蹊徑，難免啟人疑竇。



事實上，巴爾對於司法部長這個「三煞位」早有心理準備，其么女不久前出閣，巴爾便半開玩笑地「祝福」她還好來得及改姓，免得受到牽連。另一方面，共和黨人也沒有坐以待斃，特朗普在參議院的兩大盟友，格拉斯利和格雷厄姆，早在米勒交報告前已去信提醒巴爾，稱報告引用的法庭文件有斷章取義之嫌，例如特朗普前競選團隊外交政策幕僚巴帕多普洛斯承認，團隊曾打算派遣低階成員接觸俄國人，但完整的情節為，低階成員的「使命」是拒絕俄國人見特朗普的請求。



面對重重壓力，相信巴爾很難抗拒向國會交出足本報告，再有多少不利於特朗普的內容，無人能說得準。但可以肯定的是，通俄醜聞將繼續困擾今屆政府直到明年大選，真正決定特朗普是否「有罪」的，還將是廣大選民。