神州觀察：非洲豬瘟再失控　監管問責兩寬鬆

內地自去年八月爆發首例非洲豬瘟疫情以來，情況便一發不可收拾，當局雖強調疫情總體可控，惟各地卻接二連三淪陷，可見相關監管問責早已名存實亡；如今連新疆亦被證實爆疫，看來「全國山河一片紅」的局面指日可待。



農業農村部日前通報指，新疆烏魯木齊市米東區某豬場十五隻豬感染非洲豬瘟死亡，並立即派出督導組趕赴疫區；當地政府亦按要求啟動應急響應機制，展開相關撲殺、消毒及無害化處理等工作，同時對所有生豬加工產品的進出運輸進行嚴密封鎖，上上下下儼然如臨大敵。



只是這一切看起來都是那麼的熟悉，民眾對相關操作流程簡直能倒背如流。表面上看，當局哪一次面對疫情不是高度重視，迅速出擊？哪一次不是說疫情得到了有效控制？結果卻是非洲豬瘟一爆再爆，短短八個月時間更已攻陷全國絕大部分省區，豈不是奇哉怪哉？如今僅剩西藏及海南尚未失守，但還能撐多久，怕亦是多此一問了。



世間之事從來都不是偶然發生，一切背後總有迹可循。須知遼寧是全國最早建立並全面使用動物衞生監督追溯體系的省份，生豬的飼養、屠宰及銷售全鏈條皆可追查，當首例非洲豬瘟於遼寧爆發後，如果各方真能監管到位，積極應對，疫情又怎會像星火燎原般快速席捲神州。之後「有效控制」一詞更成為所有地區疫情通報的統一模式，輿論並全力引導民眾放心吃豬肉，結果在形同虛設的監管及相當鬆懈的防疫意識下，非洲豬瘟終呈尾大不掉之勢，造成的危害難以估算。



不無諷刺的是，直至近日，當局才要求內地豬肉加工製造企業及生豬產品經營者、餐飲服務等行業需作非洲豬瘟病毒檢測，原因是早前有多間食品公司的急凍水餃、香腸等產品驗出了非洲豬瘟病毒，給民眾造成了恐慌。然而疫情早已遍地開花，民眾也恐慌了八個多月，期間甚至無數次將染疫豬肉吃進肚子裏，當局現在才作此決定，難道不嫌來得太遲了嗎？所謂的監管責任就是這樣履行的嗎？



至於當局對防疫控疫不力的問責處罰，更顯得輕描淡寫。早前有報道指遼寧、安徽、湖南三地兩百多人遭問責處理，當中最先爆疫的遼寧省受牽連官員最多，原因包括在初期防控工作中相互推諉、部分人員故意隱匿疫情不報、監測排查責任不落實等，只不過絕大多數官員最終只被處以黨內警告或記過等處分，鮮有動真格查辦，問責永遠都在走過場。正因如此，內地各行各業的安全生產事故從未斷絕過，從毒食品到假藥品、黑心疫苗，再到豆腐渣工程、化工廠爆炸等災禍無日無之，監管二字真不知從何說起。