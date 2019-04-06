正論：毒禍無分一國兩制　掃黑先除保護大傘

當年湖廣總督林則徐上書道光皇帝，痛陳鴉片之害，提出此禍不除，「十年之後，不惟無可籌之餉，亦無可用之兵」的警告，轟轟烈烈的虎門銷煙自此展開。很可惜，道光皇帝恐洋懼外，態度搖擺，禁煙最終功敗垂成，鴉片戰爭更埋大清覆亡的伏筆。時移勢易，神州以至香港依然毒禍橫流，黑惡勢力依然橫行無忌，中國又到了最危險的時候。



內地毒禍有多氾濫，保護傘有多猖獗，從昨日公布的江西永豐縣公安局前禁毒大隊長知法犯法可見一斑。當局指出，該名前禁毒大隊長替製毒工場背後的毒販充當保護傘，收受利益，通風報信，更不排除他也是製毒工場的一分子。執法人員不是為人民服務，而是為黑幫服務；不是儆惡懲奸，而是包庇毒販毒害百姓，禁毒先鋒淪落為黑幫爛頭蟀，既諷刺，又可悲。



這僅是內地官黑勾結的冰山一角。過去當局曾屢次查處涉毒涉黑官員，年前江西「五毒書記」陳安眾被爆「煙、酒、嫖、賭、毒」五毒俱全受查；早前則有湖北省武漢市公檢法一把手以及黃岡市公安局長充當黑惡勢力保護傘，被官媒形容為典型的塌方式腐敗。內地大老虎頻頻落網，一方面反映中央掃黑除惡敢於刀刃向內，另一方面亦折射出內地官場腐敗，基層政權基本潰爛及黑社會化。



事實上，製毒販毒在全球任何國家和地方都是極嚴重的罪行，在內地更會被判死刑，然而內地黑幫仍然天不怕地不怕，涉黑涉毒官員仍然頂風作案，說穿了就是殺頭生意有人做，賠本生意無人做的道理。自從內地改革開放，經濟掛帥，世風日下，黃賭毒沉渣泛起，黑社會死灰復燃，就如鄧小平當年預言「打開窗戶，蚊子、蒼蠅也會飛進來」，尤其是毒品利益極其龐大，上億元的毒品案絕非鮮見，加上癮君子不計其數，僅內地官方年前公布全國癮君子便達數百萬之眾，既然「市場」如此巨大，官員前腐後繼、黑幫拚死無大礙，何足為奇。



有道是，老鼠猖狂的地方，肯定是出了病貓。內地毒品如入無人之境，沒有官員的保護，根本不可能做到，如今連公安局禁毒大隊長都下海涉毒，肆無忌憚，無法無天，如果說其背後還有更大的保護傘層層包庇，雖不中亦不遠。顯而易見，中央去年開始全力掃黑除惡，就是要將之同打虎拍蠅等反腐敗行動緊密結合，可惜野火燒不盡，春風吹又生，反腐至今仍然在路上，還未看見盡頭。更須指出的是，中央一再強調「掃黑除惡全國一盤棋」，但一國兩制下的香港山高皇帝遠，政令不出羅湖關，小小特區淪為藏污納垢、毒梟橫行之地，保護傘屹立不倒，毒禍愈演愈烈，結果是一國有一國的問題，兩制有兩制的亂象，沒完沒了。



從本港當局頻頻破獲的毒品大案觀之，毒品問題已到了氾濫成災的地步。近日最矚目的要算是海關在沙田搗破一個住宅毒品倉，檢獲九十一公斤可卡因，市值逾一億元，為歷來市區內最大宗可卡因案，更是接近一年來破獲第三十九宗涉及黑幫和勝和的毒品案。而在上月初，海關人員亦在香港國際機場搗破鞋底藏毒案，檢獲約四點二公斤、市值約三百九十萬元的海洛英。更別說海關五日三破毒郵包案，價值達四百五十萬元。本港海關表現神勇，屢建奇功，固然值得讚賞，但人們不禁要問，掃毒同樣是本港警方職責，偏偏屢次在毒品大案面前失威，讓海關搶盡風頭，到底有甚麼特別原因？



警黑勾結從來都不止於影視題材，現實往往比電影情節更離奇。綽號「上海仔」的黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟郭永鴻身繫兩案四罪，被通緝依然可以聞風先遁，逍遙於東南亞及歐洲遙控其毒品王國，正是警方及司法兩把保護傘發揮作用。從退休警司不避嫌疑充當上海仔的「馬仔」；到上海仔去年初嫁女，有警方前高層親往致賀並坐在主家席，在在證明警黑一家親是不爭的事實，這也解釋了為何警方每次執法，上海仔都能早有預備。至於律政司遲遲不對上海仔作出檢控，姑息養奸，更是毒禍一發不可收拾的幫兇。



香港自詡法治之區，實際上金玉其外，敗絮其中。君不見，警方年年舉行「雷霆行動」，年年行禮如儀，被捕的都是小角色，沒有大魚落網，不但上海仔仍然逍遙法外，其保護傘同樣毫髮未傷。不可不提，在中央嚴打之下，內地官黑勾結尚且掃之不絕，何況港府一直陽奉陰違，無間道充斥各個部門，黑幫販毒活動層出不窮，豈是無因。如果要說兩地有何不同，就是香港的保護傘不敢落手落腳販毒而已。



歷史總是驚人地相似。當年洋人賄賂清朝官吏，勾結中國私販，在保護傘保護之下，英國每年平均輸入鴉片四千餘箱，到了鴉片戰爭前夕更激增至三萬五千五百餘箱，不但令中國白銀大量外流，中國人更淪為委靡不振的東亞病夫，甚至連清軍將領、士兵也吸食鴉片，林則徐「無可用之兵」的預言一語成讖。



今時今日，一國兩制毒禍四起，癮君子成千上萬，保護傘和大毒梟以殘害自己同胞換取發大財，比當年的外侮更不堪。在狼煙環伺、國際形勢波譎雲詭之際，當局再不鐵腕剷除保護傘，再不全力剿滅大毒梟，任由官黑警互相勾結，「無可用之兵」恐怕再次成真，隨時重蹈當年晚清的覆轍！